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Число погибших при взрыве бытового газа в Назрани увеличилось до трех

В больнице скончался один пострадавший, сообщает минздрав Ингушетии

Число погибших при взрыве бытового газа в Назрани увеличилось до трех человек. В Минздраве Ингушетии сообщили, что один ранее госпитализированный пострадавший скончался в больнице, сообщает «РИА Новости».

Взрыв бытового газа произошел около 11.00 четверга в Насыр-Кортовском округе Назрани. Предварительной причиной взрыва называют повреждение трубопровода при проведении земляных работ.

На месте погибли двое рабочих водоканала, проводивших коммунальные работы. Еще нескольких пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Число погибших при взрыве бытового газа в Назрани увеличилось до трех

В больнице скончался один пострадавший, сообщает минздрав Ингушетии

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