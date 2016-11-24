Число погибших при взрыве бытового газа в Назрани увеличилось до трех человек. В Минздраве Ингушетии сообщили, что один ранее госпитализированный пострадавший скончался в больнице, сообщает «РИА Новости».

Взрыв бытового газа произошел около 11.00 четверга в Насыр-Кортовском округе Назрани. Предварительной причиной взрыва называют повреждение трубопровода при проведении земляных работ.



На месте погибли двое рабочих водоканала, проводивших коммунальные работы. Еще нескольких пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу.