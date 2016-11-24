Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

«Комиавиатранс» расширит авиасообщение

Новые авиасообщения появятся с 1 декабря 2016 года

Авиакомпания «Комиавиатранс» расширит региональную маршрутную сеть на самолетах L-410, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми.

По данным ИА «Комиинформ», рейсы по маршрутам Сыктывкар–Тюмень, Сыктывкар–Ижевск, и Сыктывкар–Челябинск планируется запустить с 1 декабря текущего года. Они будут осуществляться с минимальной транзитной посадкой в аэропорту Перми. При этом количество рейсов в Пермь увеличится с трех до пяти рейсов в неделю. Полеты будут осуществляться ежедневно (по будням).

Рейсы по маршруту Сыктывкар–Тюмень (Рощино) будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, а из Сыктывкара в Челябинск — дважды в неделю по вторникам и четвергам. Рейс из Сыктывкара в Ижевск будет выполняться один раз в неделю по средам.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Комиавиатранс» расширит авиасообщение

Новые авиасообщения появятся с 1 декабря 2016 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке