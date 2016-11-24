«Комиавиатранс» расширит авиасообщение

Авиакомпания «Комиавиатранс» расширит региональную маршрутную сеть на самолетах L-410, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми.

По данным ИА «Комиинформ», рейсы по маршрутам Сыктывкар–Тюмень, Сыктывкар–Ижевск, и Сыктывкар–Челябинск планируется запустить с 1 декабря текущего года. Они будут осуществляться с минимальной транзитной посадкой в аэропорту Перми. При этом количество рейсов в Пермь увеличится с трех до пяти рейсов в неделю. Полеты будут осуществляться ежедневно (по будням).

Рейсы по маршруту Сыктывкар–Тюмень (Рощино) будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, а из Сыктывкара в Челябинск — дважды в неделю по вторникам и четвергам. Рейс из Сыктывкара в Ижевск будет выполняться один раз в неделю по средам.