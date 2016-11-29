Дачники смогут заработать на солнце

Ассоциация предприятий солнечной энергетики России намерена в ближайшее время выступить с инициативой законодательно закрепить статус потребителей солнечной энергии, которые являются в то же время и ее производителями. Ассоциация планирует упростить технологическое включение единичных потребителей в сеть и определить их статус, рассказали «Известиям» в ассоциации.

Сегодня включение в сеть потребителей, которые устанавливают для собственных нужд солнечные панели, не запрещено, но на практике труднореализуемо. По мнению ассоциации, такая инициатива положительно скажется на деятельности малого и среднего бизнеса в регионах. Домохозяйства смогут обеспечивать себя сами, а произведенные излишки сдавать в сети.

По данным ассоциации, ежегодно частные потребители приобретают небольшие солнечные установки мощностью 3–5 кВт каждая для своих домохозяйств. В год таких установок продают на общую мощность около 6 МВт.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), через пять лет мощность солнечной энергетики в России вырастет в семь раз — с 0,1 ГВт до 0,7 ГВт. Суммарная установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) России за это время вырастет на 3,9% — до 53 ГВт.

Доработка нормативно-правовой базы будет способствовать развитию солнечной энергетики в стране. Необходимы положения, которые позволят учитывать выработанную частниками электроэнергию, с тем чтобы ее накапливать и использовать, снижая таким образом расходы на электроэнергию, отмечают в ассоциации. Организация также будет настаивать на снижении процентных ставок по кредитам для населения на покупку и установку солнечных систем.

В скором времени планируется направить соответствующую инициативу в Минэнерго. В ведомстве отказались от комментариев, пояснив, что инициатива в министерство еще не поступала.

В пресс-службе госкомпании «Роснано» сообщили «Известиям», что инвестиции в ВИЭ — одно из приоритетных направлений госкомпании, поэтому «любая инициатива, направленная на развитие отрасли в России, безусловно, приветствуется».

— Совместно с компанией «Ренова» мы создали предприятие «Хевел», выпускающее солнечные панели, которые используются как для создания крупных солнечных электростанций, так и для локальных энергосистем — той самой «крышной энергетики», —отметили в «Роснано».

В России одним из главных препятствий развития ВИЭ является очень низкая стоимость электроэнергии, получаемой из традиционных источников. Поэтому развивается всё несколько медленнее, чем в странах, импортирующих углеводородное сырье, отметили в госкомпании. Однако уже сейчас очевидно, что именно в этом направлении всё будет развиваться в ближайшие десятилетия и в России, считают в «Роснано».

По словам представителя госкомпании, для развития этого направления необходимо перестроить всю систему учета электроснабжения в стране.



— Технологически это возможно, но технически довольно сложно. Есть и другая проблема: для того чтобы малая солнечная энергетика была экономически выгодна для пользователей, нужно повышать КПД панелей (и мы работаем над этим на «Хевеле»), а также решить проблему накопления и хранения энергии (солнце-то светит только днем). Над накопителями работает «Лиотех» — еще одна наша портфельная компания, — сообщили в «Роснано».

В госкомпании также отметили рост интереса к солнечной энергетике в России у простых потребителей. Стоимость технологий снижается, и индивидуальные крышные установки окупаются быстрее, сообщили в пресс-службе «Роснано».

Представитель ГК «Хевел» отметил большой потенциал рынка солнечных установок малой мощности — до 10 кВт.



— Речь идет о миллионах домохозяйств, которые могут отпускать излишки собственной энергии в сеть, повышая надежность и гибкость энергосистемы. Мы уже видим существенный рост розничного сегмента — по нашим оценкам, в этом году объем рынка только крышных установок средней и малой мощности, реализуемых через дилерские сети, уже превысил 1 млрд рублей, и спрос продолжает расти, — сообщили «Известиям» в ГК «Хевел».

В компании отметили, что даже в таких странах, как Финляндия, где количество солнечных дней невелико, существует механизм, компенсирующий населению капитальные затраты на установку солнечных элементов на крышах.



Минэнерго России осуществляет программу поддержки ВИЭ с 2013 года. Она включает в себя строительство до 2024 года генерирующих объектов возобновляемой энергии общей мощностью 5,9 ГВт для оптового рынка. Государству до 2016 года удалось привлечь 306,5 млрд рублей частных инвестиций для строительства 120 объектов генерации на основе солнечной энергии, а также ветро- и малой гидрогенерации. Инвесторы строят их по договорам поставок мощности, то есть возврат инвестиций им гарантирован.

Глава Vygon Consulting Григорий Выгон считает, что России стоит прорабатывать стрессовый сценарий развития энергетики, где альтернативные источники значительно потеснят углеводороды. Однако эксперт полагает, что в России ВИЭ больших перспектив не имеют.

— Возобновляемая энергетика нужна в неценовых зонах, удаленных от сетевой инфраструктуры, таких как Дальний Восток. На европейской части новые мощности пока в принципе не очень нужны, здесь их с избытком, разве что на замену неэффективным старым, — заметил Выгон.

Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что строительство таких объектов пока обходится довольно дорого, а срок окупаемости может быть значительным.

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области, адвокат Олег Сухов считает, что инициатива ассоциации заслуживает одобрения, однако перспектива ее реализации в ближайшие годы сомнительна.

— В текущих условиях цена оборудования одного дачного дома минимальным комплектом солнечных панелей мощностью около 100 кВт составит около 25 тыс. рублей, в то время как общая стоимость вырабатываемой ими за год энергии не превысит 1 тыс. рублей. Чтобы инициатива ассоциации осуществилась, потребуется существенное падение стоимости аппаратуры в ближайшие годы. Лишь после этого возникнут условия для ведения реального бизнеса по поставкам «лишней» энергии в сеть, — отметил он.



Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая, наоборот, считает, что у солнечной генерации в России есть будущее.

— Вопрос развития розничного сегмента ВИЭ (в том числе солнечной генерации), очевидно, будет одним из основных при проработке поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о разработке перспективной модели розничного рынка электрической энергии, — сказала она.

Невмержицкая пояснила, что совершенствование институтов розничных рынков электроэнергии предусмотрено планом мероприятий Национальной технологической инициативы «Энерджинет».



— «Дорожная карта» «Энерджинет» направлена на совершенствование нормативной правовой базы, в частности, она позволит закрепить на уровне законодательства новые виды участников рыночных взаимоотношений («активный» потребитель, «потребитель — производитель электрической энергии», «виртуальная электростанция» и др.), предусматривает реализацию пилотных проектов управления распределенными энергообъектами в Севастополе и Калининградской области, — отметила она.