Звезды споют на благотворительном фестивале «Голос любви»

Фестиваль «Голос любви. Live4Love», который состоится 19 декабря в Московском театре мюзикла, подарит зрителям новые жизнеутверждающие мелодии с сильными голосами и красивой лирикой выдающихся исполнителей.

Ежегодный фестиваль был создан организаторами для повышения культурного и музыкального уровня среди молодого поколения. Участниками нынешней концертной программы стали «Акапелла-Экспресс», артисты из шоу «Голос» и фестиваля «Новая Волна» Алла Рид, Маргарита Позоян, Диана Шарапова, Елена Максимова, Людмила Соколова, Нодар Ревия, Георгий Меликишвили, Семен Величко, АРЦВИК, Юлия Плаксина, Петр Елфимов, Галина Безрук, Константин Работов, Юлия Пак, Аннэя Пашинская, Тамро Дудуния, Анна Гуричева, Саша Санта, Ирина Липавская, Александр Балыков, Ася Пивоварова. Кроме того, на мероприятии выступят и другие молодые исполнители. Программа может быть изменена.

Продюсерами проекта выступили Павел Неон и Денис Соколов.

Вырученные от продаж билетов деньги будут отданы в благотворительный фонд «Я-Фонд» для помощи детям.

Изображение: предоставлено организаторами

​​​​​​​

