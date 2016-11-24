Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Звезды споют на благотворительном фестивале «Голос любви»

Он пройдет 19 декабря в Московском театре мюзикла

Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль «Голос любви. Live4Love», который состоится 19 декабря в Московском театре мюзикла, подарит зрителям новые жизнеутверждающие мелодии с сильными голосами и красивой лирикой выдающихся исполнителей.

Ежегодный фестиваль был создан организаторами для повышения культурного и музыкального уровня среди молодого поколения. Участниками нынешней концертной программы стали «Акапелла-Экспресс», артисты из шоу «Голос» и фестиваля «Новая Волна» Алла Рид, Маргарита Позоян, Диана Шарапова, Елена Максимова, Людмила Соколова, Нодар Ревия, Георгий Меликишвили, Семен Величко, АРЦВИК, Юлия Плаксина, Петр Елфимов, Галина Безрук, Константин Работов, Юлия Пак, Аннэя Пашинская, Тамро Дудуния, Анна Гуричева, Саша Санта, Ирина Липавская, Александр Балыков, Ася Пивоварова. Кроме того, на мероприятии выступят и другие молодые исполнители. Программа может быть изменена.

Продюсерами проекта выступили Павел Неон и Денис Соколов.

Вырученные от продаж билетов деньги будут отданы в благотворительный фонд «Я-Фонд» для помощи детям.

Изображение: предоставлено организаторами

​​​​​​​

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Звезды споют на благотворительном фестивале «Голос любви»

Звезды споют на благотворительном фестивале «Голос любви»Он пройдет 19 декабря в Московском театре мюзикла

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Интервью

Сергей Воронов

музыкант

Все интервью

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Интервью

Константин Хабенский

актер

Все интервью

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Интервью

Ирина Герасимова

глава радио «Орфей»

Все интервью

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке