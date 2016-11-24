Джеррард завершает карьеру футболиста

Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил о завершении футбольной карьеры.

Об этом говорится в заявлении 36-летнего футболиста, передает Liverpool Echo.

Steven Gerrard has retired from football. Thanks for everything, Stevie ❤️ pic.twitter.com/SgRPytMgQg — Liverpool FC Photos (@LFCSnapped) 24 ноября 2016 г.

«У меня была невероятная карьера, и я благодарен за каждый момент, проведенный в «Ливерпуле», сборной Англии и «Лос-Анджелес Гэлакси», — сказал он.



По словам прославленного полузащитника, он еще много может дать футболу, но в другом качестве. Поэтому, отметил Джеррард, он берет короткую паузу.

«В ближайшее время я сделаю заявление о своем будущем», — подытожил полузащитник.



Напомним, Джеррард выступал за мерсисайдский клуб с 1998 по 2015 год, проведя более 700 матчей, в которых забил 85 мячей.



Джеррард покинул «Ливерпуль» в 2015 году и перешел в клуб высшей лиги футбола США (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси».



Он является двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным — Кубка лиги. Также англичанин побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Англии.



За национальную сборную Джеррард сыграл 114 матчей, в которых отличился 21 раз.



В 2005 году Джеррард был признан игроком года по версии УЕФА и занял 3-е место в голосование на «Золотой мяч».



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

