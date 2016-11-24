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Джеррард завершает карьеру футболиста

36-летний полузащитник заявил, что еще много может дать футболу, но в другой должности

Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил о завершении футбольной карьеры.

Об этом говорится в заявлении 36-летнего футболиста, передает Liverpool Echo.

«У меня была невероятная карьера, и я благодарен за каждый момент, проведенный в «Ливерпуле», сборной Англии и «Лос-Анджелес Гэлакси», — сказал он.

По словам прославленного полузащитника, он еще много может дать футболу, но в другом качестве. Поэтому, отметил Джеррард, он берет короткую паузу.

«В ближайшее время я сделаю заявление о своем будущем», — подытожил полузащитник.

Напомним, Джеррард выступал за мерсисайдский клуб с 1998 по 2015 год, проведя более 700 матчей, в которых забил 85 мячей.

Джеррард покинул «Ливерпуль» в 2015 году и перешел в клуб высшей лиги футбола США (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси».

Он является двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным — Кубка лиги. Также англичанин побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Англии.

За национальную сборную Джеррард сыграл 114 матчей, в которых отличился 21 раз.

В 2005 году Джеррард был признан игроком года по версии УЕФА и занял 3-е место в голосование на «Золотой мяч».

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Джеррард завершает карьеру футболиста

36-летний полузащитник заявил, что еще много может дать футболу, но в другой должности

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