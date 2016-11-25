«Ростов» сделал себе имя в Европе»

23 ноября на стадионе «Олимп-2» «Ростову» удалось стать главной сенсацией европейского клубного сезона. Дончане в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли одну из лучших команд мирового футбола — мюнхенскую «Баварию» (3:2). При этом ростовчане трижды вели по ходу матча, дважды немцы отыгрывались, но на третий гол мюнхенцев уже не хватило.

Победа в этой игре позволила «Ростову» подняться на третье место в своей группе и обойти голландский ПСВ. Однако это еще не гарантирует дончанам место в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира — Лиги Европы (в весеннюю часть турнира проходит команда, занявшая третье место в своей группе в Лиге чемпионов. — «Известия»). Сейчас у подопечных Ивана Данильянца в активе 4 очка, а у голландцев — 1. В случае победы ПСВ в очном противостоянии с «Ростовом» в заключительным туре команда из Голландии по результату личных встреч окажется выше. Ничья или победа, соотвественно, позволит клубу с берегов Дона продлить свой еврокубковый поход.

Известный российский футболист Максим Бузникин, который с 2005 по 2007 год защищал цвета «Ростова», уверен, что дончане сумели победить «Баварию» за счет своих главных козырей — уверенной игры в обороне, быстрых контратак и стандартных положений.

— Матч «Ростова» и «Баварии» получился очень интересным, — признался «Известиям» экс-форвард сборной России. — Сложно было представить сценарий лучше, чем тот, который мы видели в этой игре. «Ростов» мог рассчитывать только на свои сильные стороны. Так и получилось. За счет массированной обороны, контратак и стандартных положений и удалось одержать победу. Что еще мог «Ростов» противопоставить «Баварии»? Ничего. Не скажу, что ростовчане играли в какой-то креативный футбол — они играли как обычно. Просто в игре с немцами все задумки удалось реализовать. Что касается предстоящего матча с ПСВ, то в Голландии может произойти всё что угодно. Это футбол, ведь никто не мог себе представить, что «Ростов» обыграет «Баварию». Но дончане показали характер, хорошо разобрали соперника и победили. То же самое может быть и с голландцами, все-таки ПСВ значительно уступает «Баварии» в классе. Если говорить о еврокубковом сезоне для «Ростова» в целом, то не иначе как чудом, это не назовешь. Болельщики посмотрели на большие команды, а ростовчане сделали себе имя в Европе — лучше и быть не могло.

Легенда «Ростова», один из лучших бомбардиров клуба в его истории Михаил Осинов считает, что дончане выступили в Лиге чемпионов увереннее ЦСКА.

— Меня переполняет гордость за команду и за город, — сказал «Известиям» Михаил Осинов. — Можно, оказывается, и в провинции иметь команду, которая здорово играет не только во внутреннем чемпионате, но и на европейской арене. После победы 5:0 в первом туре «Бавария», наверное, думала, что в Ростове их будет ждать легкая прогулка… Но в этот раз за счет командных действий и дисциплины ростовчанам удалось показать грандиозный матч. Непонятно, когда в следующий раз Лига чемпионов приедет в Ростов, и игроки хотели подарить болельщикам положительные эмоции от этого турнира. В матче с «Баварией» наша команда создала отличный задел на то, чтобы попасть в Лигу Европы. Безусловно, в Голландии игра с ПСВ будет непростой, но нужно будет выложиться на максимуме возможностей. Надеюсь, «Ростов» добьется положительного результата и весной в город вновь приедет большой футбол. Но даже если в матче с ПСВ не повезет, то всё равно выступление «Ростова» можно признать успешным. В сравнении с тем же ЦСКА «Ростов» выглядел на европейской арене лучше.

Напомним, матч заключительного тура Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ состоится 6 декабря в Голландии и начнется в 22.45 по московскому времени.

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