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Няню, убившую ребенка, отправили на принудительное лечение

Суд освободил Гульчехру Бобокулову от уголовной ответственности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

Хорошевский суд Москвы принял решение освободить от уголовной ответственности обвиняемую в убийстве четырехлетней девочки няню из Узбекистана Гульчехру Бобокулову и направил ее на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее об этом просил прокурор. Он пояснял, что няня не отдавала себе отчета в своих действиях и была признана невменяемой.

Бобокулова обвиняется в совершении общественно-опасных деяний, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») и ч. 1 ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение о взрыве»).

Резонансное убийство было совершено в Москве утром 29 февраля. Подозреваемая работала в семье няней. Дождавшись, когда родители ушли вместе со старшим ребенком, она умертвила спящую девочку. Затем женщина подожгла квартиру и отправилась к станции метро «Октябрьское поле», где стала угрожать, что подорвет себя.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Няню, убившую ребенка, отправили на принудительное лечение

Няню, убившую ребенка, отправили на принудительное лечениеСуд освободил Гульчехру Бобокулову от уголовной ответственности

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