Финансового омбудсмена ограничат страхованием

Правительство и ЦБ наконец-то договорились о конфигурации службы финансового уполномоченного по правам граждан и подготовили ко второму чтению поправки в соответствующий законопроект. Планируется, что службу защитника потребителей финуслуг уже во второй половине 2017 года создаст Центробанк. Сначала общественный примиритель будет заниматься досудебным разрешением споров только между страховщиками и их клиентами, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Действующий омбудсмен Павел Медведев по закону не сможет возглавить службу. Источники «Известий» на финрынке называют среди кандидатов на пост финансового защитника главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса и экс-главу страховой компании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Андрея Языкова.

Двухлетняя дискуссия вокруг финансового уполномоченного по правам граждан наконец-то выходит на финишную прямую. После долгих концептуальных и детальных обсуждений законопроекта о финомбудсмене документ принял более или менее законченные очертания. Правительство и ЦБ внесли в нормативный акт очередные поправки, согласно которым служба финансовых омбудсменов будет заниматься досудебным урегулированием споров только между автостраховщиками и их клиентами. Речи о банках и микрофинансовых организациях (МФО) в законопроекте не идет, сообщил «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

— Было принято решение, что служба финансового омбудсмена будет заниматься проблемами страхования. В ходе обсуждения концепции законодатели пришли к выводу, что службу надо запускать сначала в лайт-режиме — тем более президент призвал поторопиться. Мы оценили все возможности и поняли, что в сжатые сроки реалистично ввести финансового омбудсмена на страховой рынок. На этом этапе в законопроекте не предусмотрено, что омбудсмен будет решать споры между клиентами банков и МФО, — сказал Алексей Моисеев.

Действительно, больше всего потребители финуслуг жалуются именно на страховщиков (см. справку). Однако источник «Известий» на финансовом рынке пояснил, что такую конфигурацию законопроекта, которая не предполагает включение банков в компетенцию примирителя, пролоббировали крупные банки.



Омбудсмен по урегулированию споров между банками, МФО и их клиентами пока продолжит работать на добровольных началах при Ассоциации российских банков (АРБ), уточнил замминистра финансов.



Алексей Моисеев рассчитывает, что с учетом всех формальностей законопроект будет принят во втором и третьем чтениях к апрелю 2017 года. Сама служба должна начать работу с 1 июля 2017-го.

Представитель Центробанка рассказал, что в принципе все финансовые организации, заключив соответствующее соглашение, смогут добровольно присоединиться к создаваемой службе финансовых уполномоченных.



Работа финомбудсмена на первых порах будет строиться следующим образом. Гражданин может подать обращение в службу, а решения страхового омбудсмена будут обязательными для всех страховых компаний, но у них будет право обжаловать это решение в суде.



— При этом гражданин получит и право не обращаться к омбудсмену, а сразу же пойти в суд. Но это пока совсем версия лайт — чтобы запустить службу и она начала работать. Мы не хотим ограничивать граждан в правах обращаться в суд. Решение страхового омбудсмена будет иметь силу исполнительного листа для страховщиков, — сказал Алексей Моисеев.

Как писали ранее «Известия», служба финансовых уполномоченных будет создана при Центробанке в статусе автономной некоммерческой организации. На старте ЦБ внесет в капитал службы 300 млн рублей, в дальнейшем ее работа будет финансироваться за счет регулярных взносов страховых компаний, а также платы за каждую поступившую жалобу. Замминистра финансов заявил, что размер отчислений может составить порядка 10 – 20 млн рублей ежегодно, что не должно быть слишком обременительно для страховщиков. Кроме того, финансирование службы также обеспечат штрафы за неисполнение решения общественного примирителя. Для граждан рассмотрение жалоб и само обращение к уполномоченному сделают бесплатным.



В состав правления службы — наблюдательного совета — войдут представители ЦБ, правительства и профсообщества. Набсовет будет выбирать главного финансового уполномоченного, а тот, в свою очередь, выдвигать кандидатуры подчиненных ему омбудсменов. Вопрос о количестве финансовых уполномоченных и их специализации будет решаться позднее.

После запуска службы около 80% разногласий между страховщиками и гражданами будут разрешаться в досудебном порядке, рассчитывает глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



Пока глава службы не выбран. Согласно законопроекту, им может быть гражданин в возрасте от 35 до 70 лет, не работающий в правительстве, Центробанке или коммерческих структурах. Таким образом, действующий финансовый омбудсмен Павел Медведев может остаться не у дел (сейчас общественному примирителю 76 лет).



По словам источника «Известий» на финансовом рынке, возглавит службу, скорее всего, представитель страхового рынка, которому доверяет профсообщество. Собеседник «Известий» не исключает, что им может стать глава РСА Игорь Юргенс. Последний заявил «Известиям», что поддерживает другую кандидатуру. Один из приближенных Игоря Юргенса объяснил это его занятостью.



Источник «Известий» на страховом рынке, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, говорит, что на пост общественного примирителя также претендует Андрей Языков, бывший генеральный директор страховой компании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Службу финансового омбудсмена пытаются создать уже более двух лет. Соответствующий законопроект был подготовлен по инициативе президента в 2014 году, тогда же документ внесли в Госдуму и даже приняли в первом чтении. Но потом его прохождение застопорилось. Возможно, дискуссии так и продолжались бы еще какое-то время, если бы вопрос недавно не поднялся на уровень главы государства. Президент Владимир Путин во вторник на форуме ОНФ поддержал идею законопроекта о финансовом уполномоченном, указав, что отношения между банками и вкладчиками, кредиторами и заемщиками сегодня нужно «самым внимательным образом регулировать и отслеживать в деталях».

Справка «Известий»

За первое полугодие в ЦБ поступило порядка 50 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации. Из них 79% (39,5 тыс.) — на действия страховщиков. Чаще всего россияне предъявляют претензии, связанные с договорами обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), — 84%. Из них касающиеся применения коэффициента «бонус-малус» — 45%, отказа от заключения договора — 16%, навязывания услуг — 7%. Жалобы по каско составляют всего около 5%.