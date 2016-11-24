Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Президент «Телевизионного творческого объединения «АМиК», город Москва» награжден за выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в документе.

По словам Путина, Масляков является вдохновителем, режиссером и ведущим «одного из самых ярких проектов отечественного телевидения».



КВН появился на телевидении в 1961 году, сообщает телеканал «360». Первым ведущим телепередачи стал Альберт Аксельрод, однако уже в 1964 году его место занял студент МИИТ Александр Масляков, который уже более полувека радует зрителей молодежной юмористической программой.

