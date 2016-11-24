Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Кавэнщик с полувековым стажем – вдохновитель, режиссер и ведущий «одного из самых ярких проектов отечественного телевидения»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Президент «Телевизионного творческого объединения «АМиК», город Москва» награжден за выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в документе.

По словам Путина, Масляков является вдохновителем, режиссером и ведущим «одного из самых ярких проектов отечественного телевидения».

КВН появился на телевидении в 1961 году, сообщает телеканал «360». Первым ведущим телепередачи стал Альберт Аксельрод, однако уже в 1964 году его место занял студент МИИТ Александр Масляков, который уже более полувека радует зрителей молодежной юмористической программой.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Кавэнщик с полувековым стажем – вдохновитель, режиссер и ведущий «одного из самых ярких проектов отечественного телевидения»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке