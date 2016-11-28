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Доллар борется за равенство с евро

Аналитики прогнозируют достижение паритета основных мировых валют, от чего могут выиграть российские экспортеры, импортеры и путешественники в Европу

Фото: TASS/Imago/imago stock&people

В конце прошлой недели пара евро–доллар опускалась ниже ключевого уровня поддержки (1,0525) — минимума, который был зафиксирован в декабре 2015 года. И это не предел — в ближайшие месяцы основные мировые валюты впервые с 2002 года могут достигнуть паритета, уверено большинство валютных аналитиков, в том числе из Goldman Sachs и Societe Generale. Евро будет слабеть и к рублю. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это будет на руку не только бизнесу (причем и экспортерам, и импортерам), но и гражданам, которые предпочитают путешествовать по странам Старого Света.

Минимум 2015 года пробит — в четверг пара евро–доллар опускалась до 1,0518, то есть ниже ключевого уровня поддержки 1,0525. В пятницу произошла небольшая коррекция, но аналитики не сомневаются, что паритет валют неизбежен и будет достигнут в начале следующего года. По мнению представителей Sberbank CIB, дополнительными аргументами в пользу такой точки зрения являются ожидания стимулирующей фискальной политики в США и насыщенный событиями календарь Евросоюза. В частности, ожидающийся в Италии 4 декабря референдум и декабрьское заседание Европейского центрального банка. Турбулентность в Европе однозначно скажется на крепости валюты.

При этом с учетом повышения ставки ФРС и позитивной реакции рынков на избрание на пост президента США Дональда Трампа доллар имеет все шансы укрепиться. Причем пока потенциал американской валюты сдерживается ожиданием нефтяного ралли в преддверии встречи ОПЕК 30 ноября, которая, как полагают эксперты, может привести к заморозке добычи.

— Сценарий достижения паритета в паре доллар/евро может быть реализован в ближайшие месяцы (уже сейчас пара торгуется в опасной близости). Ускорить этот процесс могут решительные намерения ФРС США по ужесточению денежно-кредитной политики, бегство капитала из рисковых активов (переток в том числе в доллары). В то же время против евро играют экономические проблемы еврозоны и возможные риски, которые могут усугубить состояние европейской экономики (например, Brexit), — пояснил руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

Он отмечает, что Европа и США выбрали разнонаправленные денежно-кредитные политики, что способствует ускоренному сближению курсов доллара и евро.

— В то время как ФРС повышает ставки, от ЕЦБ ждут объявления новых стимулирующих мер или хотя бы объявления о расширении программы выкупа активов с рынка, что оказывает давление на единую валюту. Однако и у евро есть шансы. Если ожидание ужесточения кредитно-денежной политики федрезерва не будет оправдано, реформы Трампа столкнутся с препятствиями, а американская экономика скатится в рецессию (такой сценарий не исключен), то доллар в такой ситуации будет не самой надежной валютой, — не исключает Владимир Зотов.

Европейская валюта — евро — появилась в 1999 году, тогда ее курс был установлен как €1 = $1,1736. За всю историю своего существования евро достигал паритета с долларом всего дважды: в начале 2000-го и в ноябре 2002-го. Укреплению же европейской валюты с 2002 года способствовали опасения относительно американской экономики.

Будущая динамика пары евро–доллар во многом зависит от того, в какой степени избранный президент США будет придерживаться линий, обозначенных в предвыборных заявлениях, и насколько полно ему удастся воплотить свои замыслы по бюджетному стимулированию, уверена главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

— Не исключено достижение паритета в начале 2017 года на фоне инаугурации нового президента США, появления более полной информации по поводу плана его действий и сохранения неопределенности насчет перспектив сворачивания программы количественного смягчения ЕЦБ. Но в дальнейшем в течение года не исключены укрепление евро и возврат курса евро к доллару в диапазон 1–1.1, — прогнозирует она.

Но это может быть выгодно экспортерам. Например, это позволит им быстрее выплатить валютные долги, номинированные не в долларах.

— Что касается долговой нагрузки, то крупнейшие экспортеры, доля валютной выручки которых сконцентрирована в долларах, от этой ситуации только выиграют, — сказал директор департамента стратегии и маркетинга СМП Банка Алексей Илющенко.

Паритет может быть выгоден и импортерам. Крупнейшим торговым партнером России по-прежнему является Европа, напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

— По этой причине тратим мы в основном в евро. Но сберегаем, как правило, в долларах, — отметил аналитик.

При этом, как считают эксперты, рубль в ближайшие месяцы может укрепиться как к доллару, так и к евро на фоне ожиданий роста цен на нефть и старта налогового периода. Уверенное укрепление российской валюты в последнее время заставляет аналитиков пересматривать свои прогнозы по курсу на конец года. В частности, ВТБ Капитал улучшил прогноз по паре доллар–рубль на конец 2016 года — до 64,3 рубля за доллар (ранее — 66,5), а на конец 2017 года — до 60,9 рубля за доллар (ранее — 63,76).

Поэтому население тоже может выиграть от паритета двух основных валют на фоне укрепления рубля. Как отмечает Денис Порывай, если говорить о валютных сбережениях, то люди выбирают доллар, а евро покупают под поездки в Европу. 

Центральный банк должен учитывать волатильность пары евро/доллар при управлении международными резервами, считает заведующая кафедрой экономики и финансов РАНХиГС Алла Дворецкая. Она отмечает, что в последнее время регулятор скорее играет против доллара, расширяя долю активов в золоте и других валютах. Серьезного изменения политики регулятора в связи с паритетом эксперт не прогнозирует. Поведение же населения может несколько скорректироваться в сторону покупки доллара в качестве сберегательной или спекулятивной стратегии, добавляет Алла Дворецкая.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Доллар борется за равенство с евро

Доллар борется за равенство с евроАналитики прогнозируют достижение паритета основных мировых валют, от чего могут выиграть российские экспортеры, импортеры и путешественники в Европу

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