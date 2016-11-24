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Россия рассчитывает на конструктивный диалог с новым генсеком ООН

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с избранным генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем

Президент России заявил, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог с новым генеральным секретарем ООН. Владимир Путин напомнил, что Россия — одна из стран-основательниц ООН и выступает за повышение роли организации в решении конфликтов.

Об этом Путин сказал на встрече с избранным генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Россия как одна из стран-основательниц ООН, всегда выступала и выступает за укрепление ее ведущей центральной роли в международных делах, за повышение роли в решении конфликтов, в борьбе за права человека», — приводит слова президента России «РИА Новости».

Путин добавил, что Россия находится в постоянном контакте с предшественником Гутерреша. «Мы, находясь в постоянном контакте с вашим предшественником, который должен передать вам полномочия в январе следующего года, рассчитываем, что такой же конструктивный диалог у нас сложится и вами», — отметил президент.

Девятый глава ООН приступит к исполнению обязанностей 1 января 2017 года. 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Россия рассчитывает на конструктивный диалог с новым генсеком ООН

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с избранным генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем

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