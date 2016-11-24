Президент Владимир Путин принял участие во вручении премий Русского географического общества. Глава государства поблагодарил лауреатов за работу, отметив, что идея воссоздания РГО себя оправдала.

В ходе церемонии Владимир Путин также пообщался с детьми — участниками шоу талантов на федеральных каналах, которые проявили феноменальные знания в географии. Глава государства прямо на сцене устроил импровизированный экзамен для них.

Пятилетний Тимофей знает флаги и столицы почти всех стран мира. В этом смог убедиться и президент, спросив, столицей какого государства является город Уагадугу. Мальчик сразу ответил — Буркина-Фасо.

— Как это страна раньше называлась? — усложнил задание президент.

— Верхняя... чего-то там, — вспоминал Тимофей.

— Вольта. Молодец! Yes (да)! — похвалил юного эрудита Владимир Путин.

Девятилетний Мирослав — также знаток столиц, кроме того, он угадывает страны по контурам их границ. Глава государства спросил у школьника, где заканчивается граница России.

— Через Берингов пролив, с США, — ответил вундеркинд.

— Граница России нигде не заканчивается! Это шутка, — добавил Владимир Путин.

Ведущий церемонии Валдис Пельш отметил, что в школе ребята географию могут уже не сдавать, так как знания проверил президент.

Премия РГО вручается раз в два года за популяризацию истории и географии и важные исследования. В этом году награды получили: проект «Татарстан на кончиках пальцев», в рамках которого готовятся специальные издания о достопримечательностях республики для слепых и слабовидящих, медико-географический атлас заболеваний, фильм о советской станции «Восток» в Антарктиде, проект гидрографических исследований для построения цифровой модели рельефа дна российского сектора центральной Арктики, а также комплексная экспедиция «Полюс холода соединяет океаны».

— Приезжайте к нам на Колыму! — сказал награжденный за последний проект руководитель экспедиции Николай Находкин.

— Русское географическое общество — одно из немногих мест, где вам не скажут: «Уж лучше вы к нам», — в ответ пошутил ведущий церемонии.

Обращаясь к членам РГО, глава государства выразил благодарность спонсорам проектов и экспедиций.

— За последние годы деятельность Русского географического общества вышла, без преувеличения, на общенациональный, общегосударственный уровень. Достаточно упомянуть съезд учителей географии, проект концепции преподавания географии в школе, разработку образовательных стандартов и нового учебника. Всё это тоже очень позитивный пример того, как общественная инициатива, инициатива специалистов и энтузиастов позволяет решать значимые общенациональные задачи. Такое деятельное, неравнодушное участие в судьбе России всегда было одной из главных черт РГО. И важно, что организация по‑прежнему собирает вокруг себя людей целеустремленных, бескорыстных, которые в прямом смысле раздвигают границы познания, открывают для миллионов людей историю, культуру, традиции, природное богатство России, — сказал президент.

Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет РГО, констатировал, что идея воссоздания общества себя оправдала.