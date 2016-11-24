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«Граница России нигде не заканчивается!»

Глава государства вручил премию Русского географического общества

Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял участие во вручении премий Русского географического общества. Глава государства поблагодарил лауреатов за работу, отметив, что идея воссоздания РГО себя оправдала.

В ходе церемонии Владимир Путин также пообщался с детьми — участниками шоу талантов на федеральных каналах, которые проявили феноменальные знания в географии. Глава государства прямо на сцене устроил импровизированный экзамен для них.

Пятилетний Тимофей знает флаги и столицы почти всех стран мира. В этом смог убедиться и президент, спросив, столицей какого государства является город Уагадугу. Мальчик сразу ответил  Буркина-Фасо.

 Как это страна раньше называлась?  усложнил задание президент.

 Верхняя... чего-то там,  вспоминал Тимофей.

 Вольта. Молодец! Yes (да)!  похвалил юного эрудита Владимир Путин.

Девятилетний Мирослав  также знаток столиц, кроме того, он угадывает страны по контурам их границ. Глава государства спросил у школьника, где заканчивается граница России.

 Через Берингов пролив, с США,  ответил вундеркинд.

 Граница России нигде не заканчивается! Это шутка,  добавил Владимир Путин.

Ведущий церемонии Валдис Пельш отметил, что в школе ребята географию могут уже не сдавать, так как знания проверил президент.

Премия РГО вручается раз в два года за популяризацию истории и географии и важные исследования. В этом году награды получили: проект «Татарстан на кончиках пальцев», в рамках которого готовятся специальные издания о достопримечательностях республики для слепых и слабовидящих, медико-географический атлас заболеваний, фильм о советской станции «Восток» в Антарктиде, проект гидрографических исследований для построения цифровой модели рельефа дна российского сектора центральной Арктики, а также комплексная экспедиция «Полюс холода соединяет океаны».

 Приезжайте к нам на Колыму!  сказал награжденный за последний проект руководитель экспедиции Николай Находкин.

 Русское географическое общество  одно из немногих мест, где вам не скажут: «Уж лучше вы к нам»,  в ответ пошутил ведущий церемонии.

Обращаясь к членам РГО, глава государства выразил благодарность спонсорам проектов и экспедиций.

 За последние годы деятельность Русского географического общества вышла, без преувеличения, на общенациональный, общегосударственный уровень. Достаточно упомянуть съезд учителей географии, проект концепции преподавания географии в школе, разработку образовательных стандартов и нового учебника. Всё это тоже очень позитивный пример того, как общественная инициатива, инициатива специалистов и энтузиастов позволяет решать значимые общенациональные задачи. Такое деятельное, неравнодушное участие в судьбе России всегда было одной из главных черт РГО. И важно, что организация по‑прежнему собирает вокруг себя людей целеустремленных, бескорыстных, которые в прямом смысле раздвигают границы познания, открывают для миллионов людей историю, культуру, традиции, природное богатство России,  сказал президент.

Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет РГО, констатировал, что идея воссоздания общества себя оправдала.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Граница России нигде не заканчивается!»

«Граница России нигде не заканчивается!»Глава государства вручил премию Русского географического общества

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