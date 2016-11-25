Франция выбирает дружбу с Россией

Первый тур праймериз партии республиканцев, прошедший 20 ноября, позволил бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону занять лидирующую позицию среди однопартийцев в гонке за пост президента страны. Получив 44% голосов, он опередил своих основных конкурентов: Алена Жюппе (27%) и Николя Саркози (23%). Последний выбыл из гонки за президентское кресло, посоветовав своим избирателям отдать голос за Фийона.

Следующим этапом станет второй тур праймериз, который пройдет 27 ноября.

Программа Франсуа Фийона, как утверждают французские эксперты, на данный момент считается наиболее последовательной, продуманной и подходящей для решения проблем в экономической и социальной сфере страны. Что касается России, то главный фаворит республиканцев выступает за сближение и сотрудничество, а также считает, что антироссийские санкции во внешней политике не дали никаких результатов и обернулись против самой Европы.

Как рассказал «Известиям» член партии республиканцев Тьерри Мариани, лучшего кандидата в президенты для Франции и одновременно худшего противника для Марин Ле Пен, чем Франсуа Фийон, найти сложно. По мнению политика, фаворит республиканцев понимает необходимость реформ. Более того, главный кандидат в президенты Пятой республики занимает четкую позицию в отношении России и является одним из тех политиков, кто поддержал резолюцию с требованием отмены санкций против России, которая рассматривалась в Национальном собрании в июне этого года.

— Программа Франсуа Фийона наиболее подходит для нашей страны и направлена на то, чтобы обеспечить Франции все необходимые условия для дальнейшего развития. Что касается России, то он с самого начала президентской гонки высказывался за сотрудничество с ней и выступал против санкций, а в июне этого года одним из первых поддержал резолюцию, представленную мной в Национальном собрании о снятии антироссийских санкций, — заявил «Известиям» Тьерри Мариани. — Также не стоит забывать о дружеских взаимоотношениях с президентом РФ, начало которым было положено несколько лет назад, когда оба были премьер-министрами своих стран.

Как считает республиканец, шансы победить у Марин Ле Пен были бы выше, если бы ей противостоял не Франсуа Фийон, а Николя Саркози или Ален Жюппе. Кроме того, программа лидера ультраправых не имеет четких формулировок по ряду важных вопросов, что сразу снижает ее шансы на победу.

— У Марин Ле Пен есть шанс получить неплохие результаты и даже выйти во второй тур, но у нее нет никаких шансов занять пост президента. Во-первых, Франсуа Фийон единственный из соперников Ле Пен, у которого нет проблем с правосудием, во-вторых, он занимает четкую позицию по Европе, России, Ближнему Востоку и является единственным кандидатом, который трезво смотрит на ситуацию в Сирии и проблему ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»), — считает Мариани. — Результаты праймериз стали для членов «Национального фронта» печальной новостью, поскольку многие из сторонников Ле Пен надеялись, что их лидер продолжит участие в гонке с Николя Саркози и Аленом Жюппе, однако этого не произошло. На мой взгляд, вероятность победы Франсуа Фийона составляет 80%.

Стоит подчеркнуть, что даже в «Национальном фронте» отмечают высокие шансы на победу Фийона. Как рассказал «Известиям» вице-президент «Национального фронта» Бруно Гольниш, шансов на победу у Марин Ле Пен было бы больше, если бы в гонке за пост президента продолжил участвовать Николя Саркози. Также французский политик отметил, что Франсуа Фийон сумел зарекомендовать себя как человек, заслуживающий доверия граждан.

— Для нашей партии было бы лучше, если бы в гонке за кресло президента продолжил участвовать Николя Саркози. Часть голосов Марин Ле Пен может достаться Алену Жюппе, в то же время Франсуа Фийон за годы своей государственной деятельности сумел зарекомендовать себя как ответственный политик, — сообщил «Известиям» Бруно Гольниш. — Шансы у лидера «Национального фронта» всё же есть, об этом свидетельствует поведение ее оппонентов, которые не спешат сбрасывать Марин Ле Пен со счетов. Помимо этого, программа нашей партии предполагает восстановление независимости Франции (от ЕС и НАТО. — «Известия»), и в этом заключается ее особенность.

Рейтинг ультраправых во главе с Марин Ле Пен подрос в июне, когда состоялся референдум по выходу Великобритании из ЕС. Вместе с тем результаты праймериз показали, что французский электорат скорее склоняется к консервативной повестке.

Несмотря на то что взгляды Марин Ле Пен и Франсуа Вийона по ряду экономических, политических и социальных вопросов серьезно расходятся, тем не менее по России их позиции совпадают. Стоит отметить, что в отношении России и республиканцы, и члены «Национального фронта» выступают с единой позицией: необходимо восстанавливать не только двусторонние отношения между странами, но и отношения РФ — ЕС. Более того, обе партии называют «абсурдными» ограничительные меры ЕС.



— Мы хотим сбалансировать влияние США на страны Европы и настроены на более тесное сотрудничество с Россией. Мы не поддерживаем позицию Восточной Европы в отношении РФ и неоднократно заявляли, что все санкции давно надо было отменить, — сказал Бруно Гольниш.

При этом, как считает экс-глава МИД республики и член Социалистической партии Ролан Дюма, независимо от того, кто победит в гонке, республиканец, кандидат от «Национального фронта» или преемник Франсуа Олланда от Социалистической партии, — отношения России и Франции изменятся к лучшему.