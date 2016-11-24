Обвиняемый в шпионаже экс-офицер ЧФ РФ был уволен в запас 11 лет назад

В штабе Черноморского флота (ЧР) России прокомментировали информацию о задержании Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ своего бывшего сотрудника Леонида Пархоменко, который подозревается в том, что собирал сведения о деятельности флота и передавал их на Украину.



Там уточнили, что Пархоменко был уволен в запас в 2005 году — 11 лет назад, передает агентство «РИА Новости».



Напомним, 24 ноября ФСБ информировало об очередном задержании на территории Крымского полуострова агента разведки минобороны Украины. Капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко проведет под стражей ближайшие два месяца.

В отношении бывшего офицера было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.