Для Алеппо ищут самоуправление

Введение в Алеппо местного самоуправления по-прежнему является предметом обсуждения между внешней сирийской оппозицией и Турцией. По некоторым данным, в диалоге по данному вопросу принимают участие также и российские представители. Вместе с тем в Дамаске считают эту идею бессмысленной и указывают на то, что единственным решением проблемы Алеппо является уничтожение там всех террористов.

Внешняя сирийская оппозиция не снимает с обсуждения идею созданию в Алеппо местного совета и продолжает контакты по этому вопросу с турецкими представителями. Об этом «Известиям» рассказал генеральный секретарь Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Абдель Илях Фахд.

— Речь идет о создании местного совета. Мы не обсуждаем данный вопрос с российскими представителями. А вот с турецкими властями поддерживаем контакты по ряду проблем, в том числе и по этой. В рамках реализации проекта предполагается также прекращение боевых действий, выход из Алеппо членов «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) и обеспечение доступа гуманитарной помощи, — отметил Абдель Илях Фахд.

В свою очередь, депутат сирийского парламента Аммар Бакдаш подтвердил в беседе с «Известиями» позицию Дамаска о неприемлемости идей введения местного самоуправления где бы то ни было на территории страны.

— Мы выступаем за сохранение единства Сирии и ее суверенитета, а потому будем ждать, пока правительственные войска полностью освободят Алеппо от террористов. То, что предлагают оппозиция и турки, подразумевает разделение нашей страны, поскольку речь идет о введении некоей администрации, которая не будет подчиняться центральным властям в Дамаске. Нашу позицию по этому вопросу более чем ясно озвучил министр иностранных дел (Валид аль-Муаллем), и она остается неизменной, — подчеркнул Аммар Бакдаш.

Как сообщила одна из ведущих газет на арабском языке «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на свой источник в Турции, на 24 ноября в Анкаре была намечена встреча представителей внешней сирийской оппозиции и российских представителей при турецком посредничестве. Собеседник издания не уточнил, идет ли речь о прямых или непрямых переговорах, однако отметил, что они будут иметь решающее значение для последующего развития событий.

В российском посольстве в Анкаре «Известиям» сообщили, что не располагают информацией об этой встрече.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил в октябре государствам — членам всемирной организации план по урегулированию ситуации в восточном Алеппо. Документ, в частности, предполагает прекращение бомбардировок города, вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры», снятие блокады и введение самоуправления.

В Дамаске данный план отвергли. Об этом 20 ноября заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем после встречи с де Мистурой.

— Это предложение абсолютно неприемлемо. Это нарушение нашего суверенитета, — сказал тогда министр, отметив, что идея самоуправления стала бы подарком для террористов, которые обстреливают западные кварталы Алеппо.

Что касается России, то ее позиция по вопросу самоуправления в Алеппо наилучшим образом была продемонстрирована с возобновлением 15 ноября операции по уничтожению террористов в городе. Кроме того, российские представители не раз подчеркивали, что Москва выступает за сохранение территориальной целостности Сирии.