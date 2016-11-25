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Пятница,
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Для Алеппо ищут самоуправление

Несмотря на категорическое несогласие Дамаска, идея введения независимой администрации в восточной части города всё еще обсуждается

Фото: TASS/Imago/imago stock&people

Введение в Алеппо местного самоуправления по-прежнему является предметом обсуждения между внешней сирийской оппозицией и Турцией. По некоторым данным, в диалоге по данному вопросу принимают участие также и российские представители. Вместе с тем в Дамаске считают эту идею бессмысленной и указывают на то, что единственным решением проблемы Алеппо является уничтожение там всех террористов.

Внешняя сирийская оппозиция не снимает с обсуждения идею созданию в Алеппо местного совета и продолжает контакты по этому вопросу с турецкими представителями. Об этом «Известиям» рассказал генеральный секретарь Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Абдель Илях Фахд.

 Речь идет о создании местного совета. Мы не обсуждаем данный вопрос с российскими представителями. А вот с турецкими властями поддерживаем контакты по ряду проблем, в том числе и по этой. В рамках реализации проекта предполагается также прекращение боевых действий, выход из Алеппо членов «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) и обеспечение доступа гуманитарной помощи,  отметил Абдель Илях Фахд.

В свою очередь, депутат сирийского парламента Аммар Бакдаш подтвердил в беседе с «Известиями» позицию Дамаска о неприемлемости идей введения местного самоуправления где бы то ни было на территории страны.

 Мы выступаем за сохранение единства Сирии и ее суверенитета, а потому будем ждать, пока правительственные войска полностью освободят Алеппо от террористов. То, что предлагают оппозиция и турки, подразумевает разделение нашей страны, поскольку речь идет о введении некоей администрации, которая не будет подчиняться центральным властям в Дамаске. Нашу позицию по этому вопросу более чем ясно озвучил министр иностранных дел (Валид аль-Муаллем), и она остается неизменной,  подчеркнул Аммар Бакдаш.

Как сообщила одна из ведущих газет на арабском языке «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на свой источник в Турции, на 24 ноября в Анкаре была намечена встреча представителей внешней сирийской оппозиции и российских представителей при турецком посредничестве. Собеседник издания не уточнил, идет ли речь о прямых или непрямых переговорах, однако отметил, что они будут иметь решающее значение для последующего развития событий.

В российском посольстве в Анкаре «Известиям» сообщили, что не располагают информацией об этой встрече.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил в октябре государствам  членам всемирной организации план по урегулированию ситуации в восточном Алеппо. Документ, в частности, предполагает прекращение бомбардировок города, вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры», снятие блокады и введение самоуправления.

В Дамаске данный план отвергли. Об этом 20 ноября заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем после встречи с де Мистурой.

 Это предложение абсолютно неприемлемо. Это нарушение нашего суверенитета,  сказал тогда министр, отметив, что идея самоуправления стала бы подарком для террористов, которые обстреливают западные кварталы Алеппо.

Что касается России, то ее позиция по вопросу самоуправления в Алеппо наилучшим образом была продемонстрирована с возобновлением 15 ноября операции по уничтожению террористов в городе. Кроме того, российские представители не раз подчеркивали, что Москва выступает за сохранение территориальной целостности Сирии.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Для Алеппо ищут самоуправление

Для Алеппо ищут самоуправлениеНесмотря на категорическое несогласие Дамаска, идея введения независимой администрации в восточной части города всё еще обсуждается

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