Флаг на $10 млн

Американский миллиардер Джордж Сорос пообещал предоставить $10 млн на борьбу с преступлениями, вызванными ненавистью.

О каких преступлениях идет речь? Кому адресован этот сигнал? Может быть, руководству Украины?

Вряд ли.

С точки зрения Сороса, который принимал активное участие в финансировании государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, в ходе которого нацистские бандиты пришли к власти в Киеве, все они — милейшие люди и патентованные демократы. Отличительными признаками их «демократичности» являются русофобия, свойственная также и Соросу, реализации глобалистских планов которого мешает само существование России, и перманентная готовность бороться за «права» разного рода девиантных меньшинств (например, гомосексуалистов). Не случайно же единственным крупным публичным событием почти за три года существования нынешнего режима, кроме сожжения антифашистов в Доме профсоюзов в Одессе, оказалось проведение гей-«парада» в Киеве.

Нет. Новость о $10 млн должна прозвучать тревожным звонком для... избранного президента США Дональда Трампа.

В США под термином борьбы с преступлениями, вызванными ненавистью, подразумевается защита прав девиантных и маргинальных меньшинств (нелегальных мигрантов, гомосексуалистов, закрепленных за «цветными» «компенсирующих былое неравенство» преимуществ и т.д.). Защищать их Сорос собирается именно от Трампа, который оказался первым избранным президентом США за последние 24 года, озаботившимся защитой прав большинства населения своей страны, а не паразитирующих на ее теле разного рода меньшинств.

Меньшинства волнуют Сороса постольку-поскольку.

Трамп ненавистен Соросу как представитель и выразитель интересов взбунтовавшейся национальной промышленной элиты США, которая в союзе с гибнущим средним классом сумела поднять успешный бунт против глобалистов-компрадоров из транснациональных корпораций, одним из наиболее активных публичных лиц которых является сам Сорос.

Меньшинства нужны Соросу как таран против Трампа.

Глобалисты неоднократно устраивали «мирные» и немирные перевороты в тех странах, где на выборах побеждал представитель национальной бизнес-элиты, ставящий интересы своей страны выше интересов глобалистской финансово-политической тусовки. Собственно, и атака на Россию, ведущаяся уже полтора десятилетия, связана как раз с тем, что после 2000 года начал набирать силу процесс национализации российских элит. Именно эти национализированные элиты, опирающиеся на мощь ядерной державы и ресурсной кладовой, а теперь уже и на возможности возрожденной российской промышленности, оказались камнем на пути к глобалистскому унифицированному миру.

Теперь та часть глобалистов, проигравших вместе с Хиллари Клинтон, которая не смирилась с поражением, пытается переиграть результаты американских выборов. Метод тот же — «цветной» переворот. Как известно, для «цветного» переворота необходима уличная массовка, которая будет драться с полицией, устраивать провокации против неугодных политиков и всеми силами подталкивать ситуацию к кровопролитию. Желательно массовому, чтобы сильнее шокировать общество, но можно и фейковому — только для телевизионной картинки, чтобы можно было назвать оппонентов «кровавым режимом».

Маргинальные и девиантные меньшинства как нельзя лучше подходят на роль уличных провокаторов. За долгие годы политики толерантности они привыкли к тому, что им всё можно, а их никто не имеет права призвать к порядку. Поэтому они не боятся представителей власти. Они считают, что силу против них нельзя применять по определению. При этом сами применять силу они готовы. Готовы уничтожать чужое имущество, калечить, а при случае — и убивать оппонентов.

В общем, они станут сами нарываться на жесткий ответ. А получив его, будут искренне удивляться, возмущаться и орать на весь мир о попрании своих прав и свобод. Кроме того, в последние десятилетия эти меньшинства постоянно находятся в информационном мейнстриме. В связи с этим руководящие кадры, да и журналисты большинства ведущих американских СМИ, частично состоят из представителей этих же меньшинств, частично же из людей, верующих в призрак толерантности. То есть уличные провокаторы вполне могут надеяться на массированную поддержку прессы.

Дальше вопрос заключается только в том, хватит ли у Сороса и стоящих у него за спиной глобалистов административных и силовых возможностей, чтобы превратить поддержанные прессой бунты маргиналов в полноценный переворот. Но сам факт публичного выделения им денег на борьбу с Трампом при помощи меньшинств свидетельствует, что глобалисты (по крайней мере их часть) намерены попробовать.

И пусть вас не смущает мизерность суммы (всего-то $10 млн). В данном случае главное — публичный сигнал всем антитрампистам, что сопротивление будет продолжено и что часть глобалистов решила идти до конца, не останавливаясь даже перед опасностью гражданской войны в США. Эти $10 млн — поднятый Соросом флаг, вокруг которого предложено объединиться непокорным. Если таких же непримиримых, как он, окажется достаточно много, то денег будет более чем достаточно.

Война объявлена. Посмотрим, чем ответит Трамп.

Автор — президент Центра системного анализа и прогнозирования

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