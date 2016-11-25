«Я не знаю, кто осуждает приглашение Светланы Слепцовой»

Уже в это воскресенье, 27 ноября, стартует новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде. Перед первой официальной гонкой корреспондент «Известий» Тимур Ганеев пообщался с главным тренером сборной России Александром Касперовичем. В ходе беседы специалист рассказал о готовности к соревнованиям Светланы Слепцовой, Антона Шипулина и Дмитрия Малышко, а также высказал свое мнение о возможном приглашении в команду психолога.



— Как изменились ваши обязанности по сравнению с прошлым сезоном?

— У меня стало еще больше ответственности. Президент и правление СБР поставили передо мной задачу вывести женскую команду на новый уровень к Олимпийским играм-2018. Поэтому были созданы две разные группы, которые сейчас работают в разных направлениях.

— При объявлении состава сборной многие эксперты высказали удивление включению в него Светланы Слепцовой. Можете объяснить, чем руководствовался тренерский совет, делая выбор в пользу олимпийской чемпионки-2008?

— Я не знаю, кто входит в экспертно-общественный совет, который осуждает приглашение Слепцовой. Чтобы говорить о форме спортсменки, надо наблюдать за ней на протяжении всего подготовительного периода. Мы же учитываем не только три последних контрольных старта — тем более вторая контрольная тренировка в Тюмени у Светланы не получилась из-за падения и сломанной винтовки. На сборах в Бейтостоле она показала хорошую скорость и достаточно точную стрельбу. Поэтому тренерским штабом было принято решение отправить Слепцову для участия в эстафете первого этапа Кубка мира, а уже дальше мы будем смотреть. Это не значит, что она будет участвовать во всех этапах кубка. Условия равны для всех — если спортсмен не будет показывать результат, то обязательно последует ротация. Но в мотивации Слепцовой я лично не сомневаюсь. Она хочет доказать себе и всем, что она сильная и может бороться за самые высокие места.

— Также многие спорили и относительно кандидатуры Ольги Подчуфаровой…

— Не забывайте, что Подчуфарова одна из сильнейших наших спортсменок — победительница этапа Кубка мира в личной гонке. Да, в прошлом году она попала в функциональную и психологическую яму, но к этому сезону Ольга подходит в хорошей форме. В ее подготовке была сделана большая коррекция, и сегодня тренеры целенаправленно ведут ее к чемпионату мира. Это не значит, что она забронировала себе место на мировом первенстве. Она точно так же участвует во всех отборах, которые прописаны в документах СБР. У нас всё прозрачно.

— Тогда перейдем к мужской сборной. Чего вы ждете в этом сезоне от Максима Цветкова?

— Максим много болел в этом году, но его результаты на контрольных стартах показали, что он может раскрыться и показать достойные результаты. Буквально вчера я общался с тренерами мужской сборной, и они подтвердили мне, что верят в его талант.

— В интервью «Известиям» Владимир Аликин отметил, что его беспокоит функциональная форма Антона Шипулина после 21-го места в лыжных гонках на турнире в Бейтостолене. Интересно узнать ваше мнение.

— Я не согласен с такой точкой зрения. В этой гонке он показал великолепный результат. Он обыграл нескольких чемпионов мира в лыжных гонках. Отставание от третьего места составило всего 30 секунд, и это — на 15 км. Мы внимательно смотрели эту гонку. Он не проигрывал на дистанции, а уступал на уходах с подъема. Но это — технические стороны. Антон в очень хорошем состоянии. Я бы не хотел, чтобы вокруг его фигуры возникали дискуссии. Это ни к чему. Он — спортсмен экстра-класса. Его характеру и целеустремленности можно только позавидовать.

— Говорят, что Дмитрий Малышко сбросил вес и хорошо подготовлен к сезону, однако на старт контрольной тренировки 20 ноября он не вышел…

— Состояние Малышко мы увидим 25 ноября, когда он выйдет на первый старт Кубка IBU. Однако тот факт, что он изменился, даже не подлежит сомнению. Парень понял, что пора работать очень серьезно.

— Министерство спорта высказало пожелание, чтобы к сезону-2017/18 сборная России готовилась единой группой. Вы за разделение на группы или за единую команду?

— Я за то, чтобы команда была единой. Минимальное количество спортсменов, минимальное количество обслуживающего персонала, но максимальная отдача со всех сторон. Должен присутствовать командный дух, ответственность, спортсмены должны помогать друг другу. У нас есть те, которые могут повести за собой, а есть те, кому надо подтянуться. Мы должны решать все вопросы сообща.

— Ольга Вилухина неожиданно закончила карьеру в 29 лет, но призналась, что готова продолжить работать в биатлоне. Будете привлекать ее в свою тренерскую команду?

— Большое спасибо Вилухиной за те прекрасные выступления, которая она подарила болельщикам сборной России. Она трудолюбивая, очень талантливая. Важно не потерять ее для российского биатлона. Что касается будущей работы, то она сама должна определиться, в какой области биатлона ей лучше всего работать: быть тренером или заняться организационной работой. Хорошим примером для нее может стать ее подруга Яна Романова, которая очень помогает нашему биатлону в Омской области.

— На тренерском совете СБР в Ханты-Мансийске старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс выступил с инициативой пригласить психолога для работы с командой. Вы как отнеслись к этой идее?

— Я категорически против приглашения психолога. В первую очередь психолог — это тренер. Он должен работать со спортсменом по всем направлениям. Тем более что настоящего профессионала в области спортивной психологии найти не так уж и просто. Все знают, что такое психология, — это очень сложный вопрос.

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