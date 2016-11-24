Документальный фильм о Шнурове снимут при поддержке Минкульта

Документальный фильм о лидере группы «Ленинград» Сергее Шнурове выйдет в начале 2018 года, производство картины поддерживает Министерство культуры РФ.

«У нас существует предварительная договоренность с Сергеем Шнуровым о съемках фильма, мы получили на его производство государственную поддержку от Минкультуры», — сообщила представительница петербургской киностудии «Лендок».

По ее словам, сценарий картины пока находится в стадии разработки.

«Это долгий процесс – сначала съемки, потом пост-продакшн, потом фестивальная история, а потом уже прокат», — цитирует представительницу киностудии «РИА Новости».