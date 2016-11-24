МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололеде

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении метеорологических условий.

В ближайшие часы в столице ветер усилится до скорости 17 м/с, а на дорогах образуется гололедица.



В МЧС отметили, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций. Также повышается риск ДТП и получения травм пешеходами на скользких дорогах и тротуарах.



Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, а жителям столицы, которые передвигаются пешком быть внимательными и смотреть под ноги.



«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.



Такая погода, по прогнозу синоптиков, может продлиться до 7 утра пятницы.

