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МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололеде

Спасатели напоминают, что такие погодные явления могут вызывать повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, затруднение движения транспорта

Фото: АГН «Москва»/Андрей Любимов

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении метеорологических условий.

В ближайшие часы в столице ветер усилится до скорости 17 м/с, а на дорогах образуется гололедица.

В МЧС отметили, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций. Также повышается риск ДТП и получения травм пешеходами на скользких дорогах и тротуарах. 

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, а жителям столицы, которые передвигаются пешком быть внимательными и смотреть под ноги.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Такая погода, по прогнозу синоптиков, может продлиться до 7 утра пятницы.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололеде

МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и гололедеСпасатели напоминают, что такие погодные явления могут вызывать повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, затруднение движения транспорта

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