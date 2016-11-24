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В Туапсинском районе открыли трехуровневую дорожную развязку

Общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд рублей

На трассе Джубга–Сочи в районе села Дефановка открылась новая трехуровневая транспортная развязка. Это должно покончить с транспортными пробками на данном участке дороги.

Сдача объекта отодвигалась несколько раз. Открытия развязки жители края ждали более восьми лет. Общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд рублей.

На новом транспортном объекте отсутствуют пересечения транспортных потоков. Первый уровень развязки обеспечивает скоростное движение машин по направлениям Краснодар–Новороссийск и Новороссийск–Сочи. Второй ее уровень с двумя путепроводами открыт для маршрута Краснодар–Сочи. Третий уровень с эстакадой работает по направлению из Сочи в Новороссийск.

Развязка рядом с селом Дефановка Туапсинского района обеспечит транспортные связи курортов Черноморского побережья Северного Кавказа, передает ИА KrasnodarMedia.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Туапсинском районе открыли трехуровневую дорожную развязку

Общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд рублей

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