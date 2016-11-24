Стритрейсерша Багдасарян будет отбывать обязательные работы дворником

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян отбудет назначенные ей судом почти 600 часов обязательных работ дворником на севере Москвы.

Таким образом девушка отработает неуплату штрафов и систематические нарушения правил дорожного движения, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Багдасарян будет заниматься уборкой улицы Часовая в районе Сокол.

Всего девушке было назначено 24 дня административного ареста (10 из которых она уже отбыла), 595 часов обязательных работ, а также административные штрафы на общую сумму 134 тыс. рублей.

Напомним, Багдасapян задержали на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, а в ходе проверки выяснилось, что за девушкой числятся 16 неоплаченных штрафов.

