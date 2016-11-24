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Стритрейсерша Багдасарян будет отбывать обязательные работы дворником

Девушка займется уборкой одной из улиц в московском районе Сокол

Фото: АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян отбудет назначенные ей судом почти 600 часов обязательных работ дворником на севере Москвы.

Таким образом девушка отработает неуплату штрафов и систематические нарушения правил дорожного движения, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Багдасарян будет заниматься уборкой улицы Часовая в районе Сокол.

Всего девушке было назначено 24 дня административного ареста (10 из которых она уже отбыла), 595 часов обязательных работ, а также административные штрафы на общую сумму 134 тыс. рублей.

Напомним, Багдасapян задержали на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, а в ходе проверки выяснилось, что за девушкой числятся 16 неоплаченных штрафов.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Стритрейсерша Багдасарян будет отбывать обязательные работы дворником

Стритрейсерша Багдасарян будет отбывать обязательные работы дворникомДевушка займется уборкой одной из улиц в московском районе Сокол

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