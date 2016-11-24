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Певица Адель уходит со сцены

Артистка объявила поклонникам, что идет на этот шаг ради семьи

Фото: TASS/AP/Joel Ryan

Одна из самых высокооплачиваемых певиц в мире Адель заявила, что покидает сцену. Расстроенным поклонникам она пояснила, что идет на такой шаг ради рождения ребенка.

Артистка добавила, что оставляет музыкальную деятельность не навсегда.

Об этом 28-летняя Адель заявила во время одного из своих концертов. Она подчеркнула, что хотела бы полностью посвятить себя семье, передает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что Адель намерена вступить в законный брак с Саймоном Конекки и родить второго ребенка. Сейчас пара воспитывает сына Анджело.

«Не рассчитывайте, что сможете так вот запросто от меня избавиться. Мы обязательно увидимся с вами спустя некоторое время, и встреча, обещаю, будет запоминающейся», — утешила фанатов Адель.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Певица Адель уходит со сцены

Певица Адель уходит со сценыАртистка объявила поклонникам, что идет на этот шаг ради семьи

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