Певица Адель уходит со сцены

Одна из самых высокооплачиваемых певиц в мире Адель заявила, что покидает сцену. Расстроенным поклонникам она пояснила, что идет на такой шаг ради рождения ребенка.

Артистка добавила, что оставляет музыкальную деятельность не навсегда.

Об этом 28-летняя Адель заявила во время одного из своих концертов. Она подчеркнула, что хотела бы полностью посвятить себя семье, передает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что Адель намерена вступить в законный брак с Саймоном Конекки и родить второго ребенка. Сейчас пара воспитывает сына Анджело.

«Не рассчитывайте, что сможете так вот запросто от меня избавиться. Мы обязательно увидимся с вами спустя некоторое время, и встреча, обещаю, будет запоминающейся», — утешила фанатов Адель.