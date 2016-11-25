Саммит строгого режима

В Брюсселе состоялся 18-й саммит ЕС — Украина, на котором, в частности, обсуждался визовый вопрос. Известно, что представление безвизового режима Украине затягивается из-за позиции нескольких стран Евросоюза. Неделю назад появилась информация, что условно ЕС согласился отменить визы для украинцев, однако оставил за собой возможность экстренно прекратить действие режима. Страны сочли данную «опцию» весьма удобной, однако детали этого механизма еще предстоит согласовать.

О том, что Брюссель хочет перестраховаться и вопрос «быстрого реагирования», если что-то вдруг пойдет не так, действительно прорабатывается, «Известиям» сообщили в Европарламенте еще в сентябре. Из-за позиции ряда стран ЕС ввести стандартную процедуру отмены визовых ограничений для Украины оказалось невозможно. Как рассказала «Известиям» европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок, проблему готовности Украины к свободному «доступу» в Европу стоит рассматривать с технической и с политической точки зрения.

— Естественно, оценка готовности Украины к безвизовому режиму делается исключительно из политических соображений. Возможно, техническая готовность у Украины уже есть, например, выдаются биометрические паспорта. Но что касается угрозы получения огромного числа нелегалов на территории Евросоюза, то она действительно существует. Механизм быстрого сворачивания безвизового режима заложен в этот визовый курс. К сожалению, информация, какие страны не согласны с введением режима, не является открытой. Парламент давным-давно возмущается, что информация о голосовании в рамках Евросовета, где на разных уровнях заседают все 28 государств, не вполне доступна. Известно лишь то, сколько стран проголосовали «за», а сколько — «против». Поэтому вся остальная информация — лишь утечки, — пояснила европарламентарий.

Между тем депутат Европарламента Урмас Паэт заявил «Известиям», что на прошлой неделе все члены ЕС пришли к выводу, что Украина выполнила все 144 условия для безвизового режима, поэтому «Украина готова к безвизовому решению», однако принять его Евросоюзу еще только предстоит.

— Сейчас действительно существует механизм приостановки безвизового режима. Благодаря этому странам-членам будет проще обозначать обстоятельства, которые могут привести к замораживанию действий режима. Они смогут по собственной инициативе запускать этот механизм через Еврокомиссию. Еврокомиссия обязана направлять ежегодный доклад Европарламенту и Совету Европы о том, по-прежнему ли третьи страны отвечают необходимым для безвизового режима критериям. Кроме того, возможные основания для приостановки режима были расширены, а отчетные периоды проверки сокращены. В ЕС нет стран, которые бы были не согласны с этой идеей, — заключил Урмас Паэт.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в свою очередь, отметил в беседе с «Известиями», что механизм приостановки безвизового режима прорабатывается давно, и никто не ожидает, что в скором времени он будет согласован.

— Нет однозначного ответа, что и когда должно произойти и при каких условиях. Уже тот факт, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от стран ЕС, чтобы они решительно поддержали безвизовый режим, тоже говорит об отсутствии полного согласия. Речь идет о том, что, получив «безвиз», люди не просто начнут ездить в туристические поездки, а появится угроза массовой нелегальной миграции. Подобная миграция означает втягивание этих людей в теневой рынок рабочей силы. А как это остановить — механизма нет. По разным оценкам, в случае введения безвизового режима в ЕС окажутся от 3 до 5 млн украинцев. Они будут искать разного рода способы попасть в Европу нелегально, поскольку «безвиз» не предполагает права на работу. Но это людей не остановит, тем более что в Европе тоже есть люди, заинтересованные в дешевой рабочей силе. В ЕС уже обожглись на «политике открытых дверей» Ангелы Меркель и сейчас дуют на воду, — подчеркнул Погребинский.

Так или иначе, отмена виз для украинцев снова откладывается. И введение механизма приостановки говорит о том, что в ЕС осознают все риски, связанные с предоставлением Украине безвизового «подарка».