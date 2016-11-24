Делегаты из Турции надеются на открытие прямого авиасообщения с Крымом

Делегация турецких политиков и представителей бизнес-кругов впервые прибыла в Крым после кризиса в отношениях между Россией и Турцией. В ходе визита на полуостров представители делегации встретились с властями Крыма.

Глава турецкой делегации Хасан Дженгиз заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с руководством полуострова вопрос прямого транспортного сообщения.



«У нас были очень интенсивные переговоры в Москве, в том числе поднимался этот вопрос [открытия прямого транспортного сообщения между Турцией и Крымом]. Надеемся, что мы это обсудим и с руководством Крыма. Это наш первый вопрос в повестке дня», — приводит слова Дженгиза ИА «Крыминформ».

Он также выразил надежду, что в ближайшее время санкции в отношении России будут сняты. По словам Дженгиза, вопросы экономического развития делегация планирует затронуть на встрече с представителями правительства РФ,которая может состояться в декабре текущего года.

«Все вопросы экономического развития, скорее всего, будут обсуждаться с позиции Крыма. Положительная динамика в наших отношениях начнется именно в Крыму», — сказал глава делегации.



Визит турецких гостей был организован «Международным евразийским движением», возглавляемым известным философом Александром Дугиным. В ближайшее время представители турецкой делегации намерены встретиться с представителями бизнес-сообщества республики и с крымскими татарами, проживающими на полуострове. Гости также планируют посетить Симферополь, Ялту, Бахчисарай, Севастополь.



Отмечается, что визит турецких гостей на полуостров пройдет в течение трех дней.

