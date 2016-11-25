Из Роспатента вырастят суперведомство

Новое ведомство на базе Роспатента может быть сформировано уже до конца этого года. Федеральной службе по интеллектуальной собственности перейдет часть функций от Минобрнауки, Минкультуры и Минэкономразвития в части регулирования сферы интеллектуальной собственности и авторских прав. Это следует из проекта соответствующего указа президента, который сейчас проходит межведомственные согласования.



Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, смысл наделения Роспатента новыми полномочиями — совершенствование режима управления интеллектуальной собственностью, который сейчас, по мнению представителей министерства, затрудняет развитие инновационных, научно-технических и промышленных сфер.



— Для объединения функций Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Роспатента в сфере интеллектуальной собственности планируется наделение Роспатента комплексом функций, обеспечивающих решение задач по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в данной сфере, контролю и надзору в сфере интеллектуальной собственности, предоставлению государственных услуг по регистрации объектов интеллектуальной собственности, — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Сейчас полномочия по формированию госполитики и нормативно-правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности закреплены указом президента России за несколькими федеральными органами исполнительной власти: Минкультуры, Минобрнауки и Минэкономразвития. Поэтому сначала должен быть подписан новый корректирующий указ президента, а затем решение по передачи функций будет зафиксировано постановлением правительства.

— Если решение будет принято, организационно мы готовы принять полномочия от Минкультуры, Минэкономразвития и Минобрнауки, — заявил «Известиям» глава Роспатента Григорий Ивлиев. — Я думаю, что судя по темпу прохождения документов вопрос сможем решить до конца этого года.

По словам Григория Ивлиева, после того как Роспатенту передадут новые функции, ведомство сможет выступать с законодательными инициативами.

— Мы будем самостоятельно разрабатывать законодательные инициативы и после согласования с Минэкономразвития будем вносить их в правительство, — отметил он.

В Минобразования не поддержали идею передачи Роспатенту функций по нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности. Из письма министра образования Ольги Васильевой (его копия есть в распоряжении «Известий») следует, что с момента изъятия у Минобрнауки и Минэкономразвития ряда полномочий в сфере интеллектуальной собственности и до момента наделения ими Роспатента постановлением правительства пройдет два месяца.

«Создается ситуация, в которой в течение определенного времени будет отсутствовать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий указанные полномочия, — отмечает в письме Ольга Васильева. — Роспатент является службой, подведомственной Минэкономразвития России. Предложенное решение не соответствует принципам, заложенным указом президента от 9 марта 2004 года №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

В Минкультуры также не поддерживают наделение Роспатента новыми полномочиями.

«В подавляющем числе стран вопросы авторского права и смежных прав регулируются министерствами культуры, — пишет в своем письме, адресованном в Минэкономразвития, заместитель министра культуры Александр Журавский. — Передача Роспатенту функций в указанной сфере неизбежно снизит уровень правовой защищенности правообладателей и приведет к нарушению указанного баланса интересов».

Омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов отметил, что принципиально не возражает против наделения Роспатента новыми полномочиями.

Справка «Известий»



Сейчас в России работают четыре аккредитованные Минкультуры организации по коллективному управлению правами: Российское авторское общество (РАО, производит отчисления авторам текстов, музыки и т.п.), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС, производит отчисления исполнителям), Российский союз правообладателей (РСП, распределяет вознаграждения за прослушивание гражданами в личных целях) и Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС, осуществляет отчисления в пользу художников). Аудитом деятельности данных компаний, а также выдачей аккредитаций занимается Минкультуры.