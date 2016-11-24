Полицейские задержали предполагаемых похитителей девушки в Москве

Автомобиль с предполагаемыми похитителями девушки задержали в районе Печатники на юго-востоке Москвы в рамках плана «Перехват».

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанных доставили в полицейский участок.

Ранее очевидцы сообщили о похищении девушки на Земляном Валу в центре столицы. По их словам, неизвестные затолкали девушку в автомобиль и увезли.

Для поимки злоумышленников в городе был объявлен план «Перехват».