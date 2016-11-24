ООН признает ведущую роль России в международных отношениях

Избранный генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Москву, где его принял глава государства Владимир Путин. Генсек и президент сошлись во мнении, что решение международных проблем и конфликтов возможно только на многосторонней основе.

Президент России поздравил гостя и напомнил, что они неоднократно встречались, когда Антониу Гуттереш занимал другие посты в ООН и был премьер-министром Португалии.

- Хочу воспользоваться случаем и лично поздравить вас с избранием на очень ответственный пост Генерального секретаря Организации объединенных наций. Это очень ответственная работа, очень сложная. Россия как одна из стран-основательниц ООН всегда выступала и выступает за укрепление ее ведущей, центральной роли в международных делах, за повышение роли в разрешении конфликтов, в борьбе за права человека, - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что с действующим генсеком ООН Пан Ги Муном у РФ складывались отличные отношения, и Москва рассчитывает, что в таком же позитивном ключе получится работать и с новым главой ООН.

Избранный руководитель международной организации по-русски поблагодарил Владимира Путина за поздравления, произнеся фразу «спасибо большое».

- Я всецело признаю решающую роль Российской Федерации не только в рамках Организации объединенных наций, но и во всех других аспектах международных отношений. Хотел бы сказать, что основополагающие условия для того, чтобы я мог быть полезным международному сообществу, заключаются в том, чтобы у меня были конструктивные, хорошие отношения с такой страной, как Российская Федерация. Сейчас мы живем в таком мире, в котором число угроз постоянно растет. Появляются новые конфликты, есть старые конфликты, которые не затухают, распространяются новые формы международного терроризма. Есть и новые угрозы, такие как изменение климата, отсутствие продовольственной безопасности, - сказал Антониу Гутерреш, - Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Односторонние действия не могут привести к разрешению таких конфликтов. Я твердо убежден в многостороннем подходе.

Антониу Гутерреш должен официально вступить в должность генсека ООН в январе будущего года.