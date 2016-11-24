На журналистов РЕН ТВ напали в Москве во время съемок сюжета. Видео

Сотрудник компании по производству декоративных свечей напал на съемочную группу телеканала РЕН ТВ во время съемок сюжета в офисе на Большой Новодмитровской улице в Москве.



Телеканал «360» опубликовал запись инцидента, предоставленную коллегами.

Представитель фирмы вел себя крайне агрессивно по отношению к оператору и корреспонденту канала, пытаясь вырвать камеру. Он не обращал внимания на репортера Дарью Ермакову, пытавшуюся успокоить мужчину, лишь отталкивал девушку в сторону. Когда же репортер вступилась за коллегу, мужчина резким движением оттолкнул ее так, что журналистка упала.

По информации телеканала, который не стал приводить название фирмы, всем желающим научиться делать ароматизированные свечи, приходящим на платные курсы, обещают оказание помощи в реализации готовой продукции. Однако, как утверждают побывавшие на них жители столицы, компания берет деньги с потенциальных сотрудников в качестве вклада, ничем не помогая в дальнейшем.