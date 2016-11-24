Евросовет: антироссийские санкции сохранятся

Евросоюз сохранит антироссийские санкции до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские договоренности по восточной Украине. Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

«Мы не оставим Украину одну, мы очень ценим усилия украинских властей и президента Порошенко в проведении реформ в очень трудных условиях», — заявил Туск в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС—Украина, состоявшегося сегодня в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «успех Украины будет успехом Европы».

Туск заверил, что Евросоюз и дальше будет делать всё, чтобы поддержать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

«Евросоюз будет сохранять санкции в отношении России до полного выполнения Минских соглашений», — резюмировал Туск.