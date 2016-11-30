Тартюф в венценосной семье

Что общего между мольеровским Тартюфом, выдуманным персонажем XVIII века, и Григорием Распутиным, реальной исторической фигурой рубежа XIX–XX веков? Ответ на этот вопрос знает режиссер очередной премьеры Электротеатра «Станиславский» Филипп Григорьян. В преддверии столетия русской революции он отправил героев классической комедии в Россию времен Николая II.

О том, что зритель увидит на сцене нечто далекое от оригинала, предупреждает программка. На ней — картинка из будней сантехника: рука в резиновой перчатке вытягивает из слива ванной клок волос, что, видимо, должно символизировать неприглядные остатки шевелюры царского фаворита.

Те из зрителей, кто пришел на «великую комедию Мольера — пьесу с грандиозной сценической историей и бурной предысторией, включающей в себя скандал и двукратный запрет» (так анонсирует спектакль программка), удивятся первой же сцене. Плач Дорины (Елена Морозова) настраивает на явную трагедию.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не ограничившись жанровыми неожиданностями, Григорьян решил поэкспериментировать со сценическим пространством. Режиссер разделил зрительный зал пополам. В центре — сцена, у которой нет задника. Актеры — как на ладони, играют будто в площадном театре.



Мы видим императора Николая II (удивительно похожий на царя Юрий Дуванов) в окружении семьи. В его уста вложены слова мольеровского Оргона. Соответственно, Эльмира — это Александра Федоровна (утонченная Ирина Гринева), Дамис — царевич (Евгений Капустин). Реплики Марианы разделены между четырьмя великими княжнами (Юлия Абдель Фаттах, Екатерина Андреева, Анна Даукаева, Анастасия Фурса).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тартюф (комикующий Лера Горин) — не кто иной, как Распутин. На голове колтуны из грязных, спутанных волос, борода до колен. Историки по-разному оценивают роль старца в судьбе царской семьи и всей страны, но Григорьян его воспринимает однозначно.



— Тартюф — чудовище, абсолютное зло, — считает режиссер. — Какая разница, чего он хочет? Вопрос в том, кто, как и зачем впустил в дом этого безликого монстра. А впустить может только глава семьи или государства.



Филиппу Григорьян

После двухчасового первого действия зритель настраивается на развязку, но режиссер вдруг меняет концепцию и пространство. В антракте публику пересаживают в противоположную часть зала. За полиэтиленовым занавесом скрывается современный интерьер. Теперь Дорина — горничная с пылесосом, а Оргон — развенчанный царь на допросе в НКВД. Его унижают, вываливая на голову недоеденные макароны. Под давлением Оргон подписывает дарственную на дом: режиссер проводит параллель с отречением от престола.



Счастливый Тартюф ликует. Из небритого старца персонаж превращается в гламурного фрика. Весь в парче, в золотых легинсах, на высоченных каблуках, он радуется приобретению, вытанцовывая под ритмичную музыку. И зал наконец искренне хохочет, приветствуя возвращение комедийного начала.



Однако радость Тартюфа и смех зрителей длится недолго. Посланник короля в облике гранд-дамы в деловом костюме со словами «хрень какая-то» приносит грамоту, согласно которой все отнятое вернули хозяину, а мошеннику досталось по заслугам. История последнего российского императора, как известно, завершилась не столь благополучно, но об этом в постановке «Электротеатра» ни слова.