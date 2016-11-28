Сирийских чиновников призывают в армию

Нехватка солдат вынуждает сирийское руководство привлекать на военную службу госслужащих-добровольцев, которым обещают двойные оклады и разные льготы. Командование сирийских вооруженных сил объявило о наборе в новое добровольческое формирование — «Пятый штурмовой корпус». После формирования и обучения его будут использовать для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) и другими вооруженными группировками. Однако российские эксперты сомневаются в боевой эффективности добровольческих отрядов и советуют использовать набранных людей для пополнения изрядно потрепанных регулярных частей.

Сирийский эксперт Хасан Хасан рассказал «Известиям», что создание «Пятого штурмового корпуса» призвано задействовать все доступные людские резервы для защиты государства от внешней агрессии.

— Прежде всего предполагается привлечь тех, кто уже отслужил в армии и имеет соответствующий опыт, — рассказывает Хасан. — Эти люди пройдут ускоренную подготовку и смогут принять участие в операциях против террористов.

Однако главная надежда на чиновников, которые по закону имеют бронь и не подлежат мобилизации. По словам Хасана, в «Пятый штурмовой корпус» планируется привлечь государственных служащих, которые, заключив контракт сроком на год, будут получать зарплату сразу в двух местах, а также сохранят все причитающиеся льготы.

Создание нового добровольческого отряда объясняется тем, что в Сирии уже давно не хватает призывников. Из-за массового дезертирства (особенно в начале кризиса) и боевых потерь от армии в 300 тыс. человек осталось не более 90 тыс., которых недостаточно, чтобы контролировать весь фронт. Из-за этого наступление на одном участке нередко оборачивается активизацией боевиков на других.

Поэтому власти с помощью щедрых выплат пытаются завлекать на военную службу людей, формально не подлежащих призыву. Материальные стимулы могут оказаться весьма действенными, поскольку за время войны сирийский фунт сильно обесценился, цены выросли, а зарплаты остались на прежнем уровне.



Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что набираемых сейчас добровольцев разумнее было бы использовать для пополнения регулярных частей, которые испытывают сильнейший кадровый голод, а не создавать новое формирование, боевая ценность которого под вопросом.

— До этого был «Четвертый штурмовой корпус», который должен был очистить от боевиков провинцию Латакия, а потом действовать в Идлибе, однако особых успехов не добился, — говорит военный эксперт. — Подход к формированию подобных частей изначально неверный. Российские военные специалисты предлагали сделать ставку на подготовку батальонных тактических групп, которые оснащались бы современным вооружением, а также проходили бы боевое слаживание под контролем наших советников.

Как пояснил Мураховский, эффективному использованию скудных людских ресурсов мешают разногласия и соперничество между кланами и фракциями в сирийском руководстве, отдельные представители которого хотят отличиться на военном поприще и создают для себя «карманные» части.

Мураховский привел в пример недавний опыт боевых действий в Донбассе, где украинские власти тоже пытались задействовать добровольческие формирования вместо регулярных войск.

— Украинские добровольческие батальоны продемонстрировали крайне низкую эффективность на поле боя, и в итоге их пришлось включать в регулярные бригады, — рассказывает эксперт. — Еще опыт российской революции и Гражданской войны показал, что добровольческие отряды рабочих и крестьян воюют из рук вон плохо. Разгромить Белое движение удалось только после призыва на службу профессиональных офицеров царской армии и проведения всеобщей мобилизации. Ни того, ни другого в Сирии нет. Офицерский корпус развалился, а мобилизации населения и экономики так и не было, несмотря на то что государство оказалось на грани гибели.