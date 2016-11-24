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Погибшим под Псковом подросткам назначат психиатрическую экспертизу

Ее проведут специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского

Двум подросткам, погибшим в Стругах Красных Псковской области, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Как сообщает Псковское агентство информации, экспертизу проведут специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

В пресс-службе ведомства отметили, что делать однозначные выводы о причинах трагедии можно будет после изучения всех обстоятельств.

«На сегодняшний день следователями регионального СК РФ проведен значительный объем работ, материалы уголовного дела составили уже 12 томов, однако расследование еще находится в активной стадии, запланирован ряд мероприятий, ожидаются результаты экспертизы. Чтобы ее провести, необходимо получить другие данные, в том числе медицинских судебных экспертиз, проанализировать переписку подростков в социальных сетях и иные материалы, характеризующие их личность», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, следователи намерены проверить, какими были взаимоотношения в семьях погибших подростков, а также исследуют переписку молодых ребят в социальных сетях, в том числе в день трагедии. Следователи намерены проверить, не состояли ли погибшие в «группах смерти».

Экспертиза изъятого оружия свидетельствует о том, что в отношении подростков оружие не применялось, сообщили следователи.

«Более того, на сегодняшний день у следствия имеются предварительные результаты медицинских судебных исследований, согласно которым погибшие получили несовместимые с жизнью телесные повреждения при выстреле в упор из гладкоствольного охотничьего оружия», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 14 ноября. Двое подростков, забаррикадировавшись в частном доме в поселке Струги Красные Псковской области, открыли огонь по приехавшим полицейским. Когда сотрудники спецподразделений применили свето-шумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Погибшим под Псковом подросткам назначат психиатрическую экспертизу

Ее проведут специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского

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