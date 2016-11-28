На национальную политику могут выделить 40 млрд рублей

В проект федерального бюджета на 2017–2019 годы могут быть внесены расходы на новую госпрограмму по реализации национальной политики, разработанную Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Сам проект госпрограммы стоимостью 40 млрд рублей сейчас проходит финальные согласования и, как ожидается, будет внесен в Госдуму и правительство 5 декабря. При этом самому агентству могут повысить статус до министерского.



Проект программы «Реализация государственной национальной политики» на 2017–2025 годы направлен на «достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», говорится в пояснительной записке. Госпрограмма включает в себя развитие системы общественно-государственного партнерства, языковой политики, укрепление единства российской нации (проект программы и пояснительная записка имеются в распоряжении «Известий»).

Сейчас проект проходит последние согласования с профильными федеральными органами исполнительной власти, а уже на следующей неделе будет направлен в Минэкономразвития и Минфин. Как ожидается, после утверждения правительством РФ строка о расходах на госпрограмму появится в таблице поправок к проекту ФЗ «О бюджете» на 2017–2019 годы ко второму чтению.



— Мы должны утвердить ряд мероприятий, которые сейчас добавляют федеральные органы исполнительной власти. Свои уже внесли Минкультуры, Ростуризм, Росмолодежь, Роспечать, Минобразования и МВД, — пояснил «Известиям» заместитель руководителя ФАДН Михаил Ипатов.

В частности, в план мероприятий добавились молодежные патриотические и образовательные форумы, в том числе посвященные профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве.



Напомним, новая госпрограмма должна заменить действующую федеральную целевую программу (ФЦП) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ», которая была принята в конце 2013 года и рассчитана до 2020 года. ФЦП была призвана реализовать Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденную президентом в конце 2012 года. Однако в ФЦП не были учтены такие задачи, как профилактика и противодействие экстремизму и терроризму, миграции, мониторинг этноконфессиональной ситуации в регионах. Эти направления стали ключевыми в новой госпрограмме.

Не дожидаясь принятия программы, ФАДН запустило систему мониторинга межэтнических отношений и выявления зон «повышенного напряжения» и сейчас разрабатывает методические рекомендации и механизмы реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Агентство уже провело первое исследование во всех субъектах РФ. Мониторинг показал, что лишь 5% населения испытывают неприязнь или отмечают нарушение прав по национальному признаку.

— Разработанная агентством система позволяет предупреждать масштабные конфликты на национальной почве. Специалистами проводится мониторинг, в том числе в соцсетях, выявляются всплески агрессии. После чего об этом оперативно оповещаются власти и силовики региона, чтобы ликвидировать конфликт на начальном этапе, — говорит Ипатов. — В соцсетях сразу видно, что за человек, можно сразу подключить диаспору, национальную автономию, участковых и муниципалитет, чтобы сразу отреагировали.

В настоящее время отсутствуют ситуационные планы реагирования на конфликтные ситуации органов власти и субъектов, муниципальных образований. Поэтому агентство готовит методические рекомендации и типовые схемы реагирования, которые впоследствии будут адаптированы в регионах в соответствии со спецификой каждого из них, пояснил Ипатов.

Как следует из проекта госпрограммы, в целом на ее реализацию требуется более 40 млрд рублей. Она состоит из восьми подпрограмм, самые дорогие из которых — «Гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов РФ» (16,7 млрд рублей) и «Государственно-общественное партнерство» (11,2 млрд рублей). Подпрограмма «Русский язык и языки народов России» должна обойтись в 479 млн рублей, «Коренные малочисленные народы РФ» — в 2,6 млрд, «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов» — в 763 млн, «Российское казачество» — в 765 млн, «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» — в 4,7 млрд, еще 358,4 млн предусмотрены на обеспечение реализации госпрограммы.

Любопытно, что объемы финансирования госпрограмм в 2016 году в целом были сокращены более чем на 411 млрд рублей. Так, финансирование инновационного развития и модернизации экономики уменьшено на 250 млрд, развития транспортной системы — на 80 млрд, развития сельского хозяйства — на 22 млрд, на космическую деятельность — на 20,5 млрд, на 99,7 млрд сократились госпрограммы по новому качеству жизни, развитию здравоохранения, социальной поддержке граждан. Зато национальная оборона и безопасность получили на 37,6% средств больше, чем было предусмотрено ранее, а развитие пенсионной системы — на 7,6% больше.

Ипатов рассказал, что правительство создание госпрограммы поддерживает.

Напомним, что ФАДН было создано указом президента РФ 31 марта 2015 года, а уже в ноябре 2016 года СМИ сообщили, что идет речь о повышении статуса агентства до уровня министерства. Заявлялось, что в настоящее время у ФАДН, которое не находится в подчинении какого-либо министерства, не хватает ресурсов и полномочий для реализации нацполитики. Правительство прорабатывает данный вопрос, подтвердил Ипатов «Известиям».

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом признают необходимость мероприятий и программ по профилактике экстремизма и воспитанию патриотизма, но отмечают: главное — подходить разумно к их объему и содержанию.

— Действующая ФЦП крайне слаба и на деле реализуется лишь проведением выставок и фестивалей, поэтому новая необходима, — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.



Однако, по его мнению, объединять в рамках одной госпрограммы мероприятия, нацеленные на политику в сфере межэтнических отношений, и работу по патриотическому воспитанию методически неверно — это абсолютно разные задачи.

— Экстремизма в ФЦП нет вообще, правда, нужно понимать, что борьба с ним — это не дело ФАДН, его дело — анализ тенденций и подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, в этом агентство может быть достаточно полезно. Отслеживание рисков, связанных с этнополитическими и религиозными конфликтами, анализ и купирование этих рисков — это очень важная тема, — говорит Ремизов. — Создание серьезной системы мониторинга и ведение нормотворческой деятельности — это как раз и есть основная функция агентства, этим не должны заниматься только силовые ведомства. Но патриотическое воспитание — это совершенно другая тема, абсолютно другой класс задач, и объединять их под одной госпрограммой — скорее вредить, чем приносить пользу, — добавил он.



Тенденция к ксенофобии в российском обществе весьма распространена, поэтому важно воспитывать в молодежи уважение к представителям других групп, убежден заведующий сектором изучения ксенофобии и предупреждения экстремизма Института социологии РАН Владимир Мукомель.

— Вопросы воспитания патриотизма, на мой взгляд, сейчас приобретают чрезмерно аффектированный характер, в результате мероприятия проходят через множество программ. Если говорить о воспитании патриотизма в том ключе, что это — не национальный шовинизм, а уважение к другим национальностям, то такие мероприятия обязательно должны быть заложены в госпрограмму. Главное — соблюсти разумный подход, — пояснил он.