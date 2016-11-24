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Тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья вырастут на 4%

Подорожание произойдет с 1 января 2017 года

Заведующий отделом регулирования тарифов на транспорт комитета по ценам и тарифам Московской области Александр Вильгота рассказал, что с 1 января 2017 года подорожает проезд на общественном транспорте в Подмосковье. Он отметил, что рост тарифов ниже уровня инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,7%.

Изменения затронут и транспортную карту «Стрелка», вместо фиксированной скидки на проезд ставка будет колебаться от 7 до 35%. Чем чаще владелец карты будет пользоваться общественным транспортом и чем дальше ездить – тем дешевле обойдется ему проезд.

«С 2017 года скидка будет расти пропорционально росту тарифа. При этом она даже опередит рост. Скидка была в городском сообщении от двух до 10 руб., составит от 2,22до 11,08 руб., что более чем на 10% выше уровня текущего года, то есть тариф растет на 4%, а скидка растет на 10%», – цитирует Вильготу ТАСС.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья вырастут на 4%

Подорожание произойдет с 1 января 2017 года

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