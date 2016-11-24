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Захватчику московского Ситибанка предъявили обвинение

Араму Петросяну инкриминируют угрозу совершения взрыва

Бизнесмену Араму Петросяну предъявлено новое обвинение по делу о захвате заложников в отделении Ситибанка в Москве. Предпринимателю инкриминируют угрозу совершения взрыва.

В ходе расследования установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ («Угроза совершения взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений»)», — сообщили «Известиям» в пресс-службе СК РФ.

Напомним, ранее Петросяну предъявили обвинение по ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия»).

Во время допросов Петросян полностью признал свою вину, добавили в СК. Он сказал, что не хотел никого убивать, а пытался только привлечь внимание к проблеме своего банкротства.

Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.

Напомним, как полагает следствие, 24 августа Арам Петросян взял в заложники четырех человек в отделении Ситибанка на Большой Никитской улице. На шее у предпринимателя висела коробка, обмотанная желтым скотчем, из которой торчали провода. Позже было установлено, что устройство было муляжом, в коробке лежала обыкновенная соль. Через несколько часов он отпустил заложников и сдался властям.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Захватчику московского Ситибанка предъявили обвинение

Араму Петросяну инкриминируют угрозу совершения взрыва

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