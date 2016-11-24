Следствие просит продлить арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до конца февраля 2017 года. Соответствующее ходатайство Басманный суд Москвы рассмотрит 28 ноября.



Следственные органы просят также продлить арест другому фигуранту уголовного дела — директору «Дорог Владивостока» Андрею Лушникову. Также поступило ходатайство о продлении домашнего ареста брату градоначальника приморской столицы Андрею Пушкареву, сообщает РИА PrimaMedia.

Напомним, Пушкарев был задержан 1 июня и этапирован в Москву вместе с Андреем Лушниковым. По версии следствия, чиновник организовал покупку предприятием «Дороги Владивостока» стройматериалов у группы компаний «Востокцемент», которую возглавляет его брат Андрей Пушкарев. Общий ущерб от действий Пушкарева составил 158 млн рублей, сам он получил не менее 45 млн, считают в СКР.



Игорь Пушкарев не признает своей вины. Другой фигурант дела — Лушников признал обличающие показания в адрес мэра приморской столицы.