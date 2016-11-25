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«Ангара» не летит

На 2017 год «Роскосмос» не назначил ни одного старта новейшей российской ракеты

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МО РФ

Госкорпорация «Роскосмос» не запланировала ни одного старта ракет семейства «Ангара» на будущий год. В этом году, равно как и в прошлом, новейший отечественный носитель также не взлетел ни разу. Официально сейчас ракеты «Ангара» проходят этап летных испытаний, и в «Роскосмосе» уверяют, что они идут по плану. Но пока эти планы реализуются исключительно на земле.

Ракеты «Ангара» называют «лицом современной российской космонавтики» потому, что это единственная новая ракета, созданная с чистого листа уже в постсоветский период. Макеты «Ангары» украшают стенды «Роскосмоса» на всех выставках, об «Ангаре» постоянно говорят и пишут. Но пока что ракеты этого семейства не вывели на орбиту ни одного космического аппарата. Потому что носители «Ангара» легкого и тяжелого класса стартовали всего по одному разу  в июле 2014 года летала легкая модификация с габаритно-массовой нагрузкой (макетом спутника) и в декабре 2014 года с макетом летала тяжелая модификации ракеты  «Ангара-А5». Оба пуска были успешными, но первый старт ракеты обычно выполняется с «болванками», а не с настоящими аппаратами, чтобы не рисковать,  с принципиально новым изделием может случиться всякое.

На сегодняшний день с уверенностью можно говорить о предстоящем старте «Ангары» легкого класса только в 2020 году  на эту дату законтрактован пуск легкой ракеты с южнокорейским спутником Compsat. До этого нет ни одной подтвержденной даты старта. Хотя обычно такого рода информация становится публичной за 23 года до пуска или раньше: когда начинается производство спутника, объявляется дата его старта и носитель, который выведет аппарат на орбиту (как это и было в случае с Compsat).

В Центре имени Хруничева, где делают ракеты «Ангара», даты пусков назвать не смогли.

 В соответствии с летной программой испытаний сначала запланирован запуск тяжелой «Ангары», а затем легкой. План пусков определяет государственный заказчик,  пояснил Александр Шмыгов, руководитель пресс-службы компании.  График пусков определяется после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

В «Роскосмосе» ситуацию также прокомментировали лаконично: «Летные испытания идут в соответствии с графиком».

Примечательно, что глава Центра Хруничева Андрей Калиновский в июле 2016 года в интервью «Известиям» заявил, что до 2020 года предприятие будет выпускать по две тяжелые ракеты «Ангара-А5» и по одной легкой в год.

 Проблема в том, что ракета «Ангара» очень сильно опоздала  ее уж слишком долго делали, процесс создания затянулся на 20 лет,  пояснил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.  За это время на нее уже многие перестали рассчитывать. В результате под «Ангару» нет специализированных нагрузок. А коммерческие заказы для нее найти трудно, поскольку у ракеты нет статистики налета. По идее «Ангару» нужно «обкатывать», запуская на ней российские спутники в рамках госзаказа. Но пусковая программа ощутимо сократилась, и для тех космических аппаратов, что планируются к запуску, вполне хватает уже имеющихся ракет. Заказчики не хотят рисковать и предпочитают иметь дело с уже давно отработанными надежными ракетами, теми же «Союзами».

По мнению члена-корреспондента российской Академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, главное  не количество полетов «Ангары», а сам факт наличия у нас такой ракеты.

 Одной из целей создания «Ангары» было обеспечить гарантированный вывод на орбиту, в том числе геостационарную, спутников с территории России,  напомнил Андрей Ионин.  Успешный старт в декабре 2014 года показал, что такую ракету мы сделали. А остальное уже не так и важно.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Ангара» не летит

«Ангара» не летитНа 2017 год «Роскосмос» не назначил ни одного старта новейшей российской ракеты

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