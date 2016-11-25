«Ангара» не летит

Госкорпорация «Роскосмос» не запланировала ни одного старта ракет семейства «Ангара» на будущий год. В этом году, равно как и в прошлом, новейший отечественный носитель также не взлетел ни разу. Официально сейчас ракеты «Ангара» проходят этап летных испытаний, и в «Роскосмосе» уверяют, что они идут по плану. Но пока эти планы реализуются исключительно на земле.

Ракеты «Ангара» называют «лицом современной российской космонавтики» потому, что это единственная новая ракета, созданная с чистого листа уже в постсоветский период. Макеты «Ангары» украшают стенды «Роскосмоса» на всех выставках, об «Ангаре» постоянно говорят и пишут. Но пока что ракеты этого семейства не вывели на орбиту ни одного космического аппарата. Потому что носители «Ангара» легкого и тяжелого класса стартовали всего по одному разу — в июле 2014 года летала легкая модификация с габаритно-массовой нагрузкой (макетом спутника) и в декабре 2014 года с макетом летала тяжелая модификации ракеты — «Ангара-А5». Оба пуска были успешными, но первый старт ракеты обычно выполняется с «болванками», а не с настоящими аппаратами, чтобы не рисковать, — с принципиально новым изделием может случиться всякое.

На сегодняшний день с уверенностью можно говорить о предстоящем старте «Ангары» легкого класса только в 2020 году — на эту дату законтрактован пуск легкой ракеты с южнокорейским спутником Compsat. До этого нет ни одной подтвержденной даты старта. Хотя обычно такого рода информация становится публичной за 2 – 3 года до пуска или раньше: когда начинается производство спутника, объявляется дата его старта и носитель, который выведет аппарат на орбиту (как это и было в случае с Compsat).

В Центре имени Хруничева, где делают ракеты «Ангара», даты пусков назвать не смогли.

— В соответствии с летной программой испытаний сначала запланирован запуск тяжелой «Ангары», а затем легкой. План пусков определяет государственный заказчик, — пояснил Александр Шмыгов, руководитель пресс-службы компании. — График пусков определяется после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

В «Роскосмосе» ситуацию также прокомментировали лаконично: «Летные испытания идут в соответствии с графиком».

Примечательно, что глава Центра Хруничева Андрей Калиновский в июле 2016 года в интервью «Известиям» заявил, что до 2020 года предприятие будет выпускать по две тяжелые ракеты «Ангара-А5» и по одной легкой в год.

— Проблема в том, что ракета «Ангара» очень сильно опоздала — ее уж слишком долго делали, процесс создания затянулся на 20 лет, — пояснил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — За это время на нее уже многие перестали рассчитывать. В результате под «Ангару» нет специализированных нагрузок. А коммерческие заказы для нее найти трудно, поскольку у ракеты нет статистики налета. По идее «Ангару» нужно «обкатывать», запуская на ней российские спутники в рамках госзаказа. Но пусковая программа ощутимо сократилась, и для тех космических аппаратов, что планируются к запуску, вполне хватает уже имеющихся ракет. Заказчики не хотят рисковать и предпочитают иметь дело с уже давно отработанными надежными ракетами, теми же «Союзами».

По мнению члена-корреспондента российской Академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, главное — не количество полетов «Ангары», а сам факт наличия у нас такой ракеты.