Lexus не хватило лошадиных сил

Россиянин подал иск к официальному российскому дилеру японской Toyota — ООО «СП Бизнес Кар», пытаясь доказать конструкционный дефект, обнаруженный в ходе испытаний новой модели дизельного внедорожника Lexus lx 450d. На основании проведенных испытаний двух автомобилей истец полагает, что реальные потребительские качества (мощность двигателя и крутящий момент) приобретенного автомобиля завышались более чем на 20%. Если покупатель внедорожника докажет свою правоту, то это может стать началом серьезного скандала.

В Зюзинском райсуде Москвы начался судебный процесс по иску физического лица — Александра Рубцова (является гендиректором «Ильюшин Финанс Ко.», крупнейшей в России компании в сфере авиационного лизинга) — к одному из официальных дилеров Toyota в Москве и Московской области — ООО «СП Бизнес Кар». Иск и прилагающиеся к нему документы имеются в распоряжении «Известий».



Истец хочет вернуть продавцу купленное авто и забрать отданные за него деньги в размере около 5,88 млн рублей. Моральный ущерб оценен им еще в 2 млн рублей.

Аналитики полагают, что вина в инциденте полностью ляжет на дилера. А также напоминают, что японский производитель очень щепетильно относится к своей репутации. И если бы столь явные несовпадения действительно имели место, конкуренты уже давно подняли бы волну на этот счет.

Официальный импортер автомобилей Toyota и Lexus в России — ООО «Тойота Мотор» утверждает, что претензия подобного рода — единственная. И испытания проводились «на полностью готовом к эксплуатации автомобиле», поэтому несовпадения являются вполне логичными.



По словам юристов, это первый на их памяти иск российского потребителя, в котором утверждается, что выявленный в его автомобиле Lexus lx 450d (новая модель дизельного внедорожника) дефект является не следствием неправильной эксплуатации или единичным браком, а конструкционным. То есть покупатель попытается доказать в суде, что производитель завышал динамические характеристики и тем самым вводил потребителя в заблуждение, сообщила адвокат истца Елена Астафьева.

Как следует из результатов испытаний, которые покупатель, усомнившись в заявленных характеристиках приобретенного автомобиля, произвел самостоятельно и за свой счет, разница в заявленной и реальной мощности двигателя составила более 20% — вместо 270 л.с. при испытании автомобиль показал 231 л.с. А крутящий момент составил 508 ньютон-метров вместо заявленных 650. Как результат, более медленный разгон с места — дольше 11 секунд до 100 км в час вместо заявленных 8,5 секунды. В иске говорится, что испытания проводились не единожды: первый раз в тюнинговом центре УРТ проверялась мощность двигателя, а затем в филиале ФГУП НАМИ (Научно-автомоторный институт) — скоростные характеристики.



При этом во второй раз испытания проходили в условиях, максимально приближенных к стендовым. И между тем разница между заявленными и реальными характеристиками, как считает потребитель, является «существенной». В частности, при заявленной максимальной скорости 210 км/ч ни в одном режиме не удалось достичь даже 200 км/ч. По словам истца, испытания также прошел еще один внедорожник той же модели от ООО «СП Бизнес Кар», предоставленный для тест-драйва. Результаты оказались практически такими же, как и у автомобиля покупателя.

«Указанный автомобиль сертификацию в России не проходил, в связи с чем у меня есть основания полагать, что обнаруженный дефект является следствием намеренных действий изготовителя с целью улучшения экологических характеристик автомобиля», — говорится в иске.

На запрос «Известий» «СП Бизнес Кар» не смог оперативно предоставить ответ. Однако, как следует из иска, дилер не считает выявленные дефекты существенными, а претензии покупателя, соответственно, обоснованными: в ответ на письмо Александра Рубцова «СП Бизнес Кар» заявил, что максимальная заявленная скорость автомобиля была получена в идеальных условиях «без учета влияния манеры вождения, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на данные технические характеристики автомобиля». А разница в мощности двигателя объясняется «исключительно использованием различных методик установления данной величины» — методики ЕЭК ООН (которая использовалась при установлении производителем мощности двигателя) и методики, использованной истцом при испытаниях.

Александр Рубцов в беседе с корреспондентом «Известий» подчеркнул, что в последние 15 лет является поклонником Toyota Land Cruiser. А выбор Lexus был обусловлен тем, что именно эта модель стала первой дизельной, в которой использован как раз двигатель от Land Cruiser.

Он добавляет, что никаких доработок и изменений на автомобиле к моменту проводимых испытаний не производилось, за исключением аптечки, набора автолюбителя и других принадлежностей, соответствующих регламенту.

— Мы будем требовать еще одной проверки, чтобы не возникало сомнений, по правилам, установленным производителем. И если наши результаты подтвердятся, значит, мы еще раз подтвердим, что автомобиль имеет существенные недостатки, — пояснил Рубцов.

По его словам, возможно, этот случай и нельзя сравнивать напрямую с «дизельным скандалом» вокруг Volkswagen. Но определенно что-то схожее в этих ситуациях есть.

Напомним, недавно автомобильный концерн Volkswagen официально подтвердил факт расследования нарушений, связанных с данными о выбросах углекислого газа. Скандал разразился в сентябре прошлого года, когда американское Агентство по охране окружающей среды выяснило, что на дизельных автомобилях концерн устанавливал специальные компьютерные программы, которые занижали показатели выбросов вредных веществ в момент проверок. Скандал коснулся 11 млн машин в разных странах. Убытки Volkswagen в связи с этим уже превысили €18,2 млрд.

Опрошенные «Известиями» опытные автоиспытатели, анализируя данные испытаний, признают, что разница в характеристиках более чем в 20% — действительно серьезная.

— Если снижение мощности двигателя на 40 л.с. еще можно понять, то разница в крутящем моменте более чем на 140 ньютон-метров — это уже серьезные расхождения, — говорит автолюбитель.

Он отмечает, что производитель всегда заявляет «чистые» показатели, полученные в идеальных условиях. И они никогда не совпадают с реальными, полученными при подключенных кондиционере, печке и т.д. По его мнению, доказать умышленный обман потребителя покупателю будет крайне тяжело. Ведь в ситуации с Volkswagen иск готовился несколько лет и испытанию подвергалась не одна и не две машины. Кроме того, японский производитель, говорит автолюбитель, очень щепетильно относится к своей репутации. И если бы, действительно, наблюдалась такая существенная разница в характеристиках, конкуренты уже давно бы обратили на это внимание.

Инженер-конструктор, автоэксперт Валерий Чусов считает, что аргумент ответчика в данном случае совершенно правильный и неоспоримый. Без снятия двигателя с автомобиля определить его мощность и крутящий момент невозможно. Обычно это делают, снимая показатели мощности на колесах на стенде, а затем вводя поправки на потери в трансмиссии. Потери эти могут быть довольно серьезным. Что касается скорости, говорит эксперт, то разница в 12 км/ч — это меньше 6%. И вряд ли подобное можно считать существенным ущербом для потребителя — это сопоставимо с погрешностью спидометра.

А вот 3 секунды разгона — довольно ощутимая величина, больше 30% от заявленного. Для автомобиля премиального бренда, даже внедорожника, это значимое различие.

— Сознательный обман потребителя достоин наказания. Мы, журналисты, привыкли верить официальным данным производителей, и меня крайне удивляет такая ситуация — особенно с одним из самых успешных производителей в мире и в России, бренда, покупатели которого привыкли ему доверять. Но в борьбе за права потребителя надо использовать адекватные и эффективные инструменты. Пока стопроцентно весомого набора аргументов в пользу истца я не вижу. Возможно, есть адвокаты, которые сумеют убедить суд даже с такими данными. Но я считаю, что стоит запастись более весомыми доказательствами, — считает Чусов.

Как сообщили «Известиям» в ООО «Тойота Мотор», с начала продаж и по состоянию на 31 октября 2016 года был продан 3351 автомобиль текущего поколения LX 450d. Подобных жалоб в отношении этого автомобиля компания не получала, и указанный случай является единственной претензией к данному автомобилю.

— Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации по данной ситуации, специалисты НАМИ на основании заявки клиента производили исследование на полностью готовом к эксплуатации автомобиле, измеряя результаты на колесах с пересчетом в характеристики двигателя, а не непосредственно двигателя в определенных условиях отдельно от автомобиля, как это производится в рамках исследований для целей сертификации (которые проводятся в соответствии с Регламентом ЕС № 715/2007, Директивой ЕС 80/1269/EEC, Правилами ЕЭК ООН № 85). Это логично объясняет то, что результаты, полученные специалистами из НАМИ по итогам проведенных ими исследований, отличаются от сертификационных показателей, — разъяснили в «Тойота Мотор».

Более того, в компании предполагают, что на данном автомобиле могли дополнительно установить какие-либо устройства, могли дорабатывать его после приобретения. Это также могло повлиять на результат исследования.

Как заверили в компании, автомобиль LX 450d, о котором идет речь, был допущен к обращению на рынке на территории России в полном соответствии с правилами и требованиями действующего законодательства.



По словам исполнительного директора HEADS Consulting Никиты Куликова, судебные претензии автолюбителей к автопроизводителям в мире вполне обыденны, но в России подобные иски всё равно выглядят несколько экзотично, в связи с различиями в судебных системах.

— Относительно данного иска, можно сказать что в первую очередь, несмотря на всю свою подготовленность, истец выбрал не того ответчика и вместо того, чтобы предъявлять претензию производителю автомобиля, выбрал в качестве ответчика одного из дилеров, пусть и официального. Таким образом, суд может либо вообще отказать в рассмотрении иска в связи с ненадлежащим ответчиком, либо заменить ненадлежащего ответчика по своему усмотрению. И в этом случае истцу может помочь, что в качестве ответчика в суд будет привлечено не российское представительство в лице ООО «Тойота Мотор», с ограниченными правами и обязанностями, а именно реальный производитель — японский концерн Toyota, — сообщил исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.