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Сайт «Мемориала» рухнул после публикации досье сотрудников НКВД

Портал правозащитной организации испытывает перегрузки

Сайт правозащитной организации «Мемориал» работает с перебоями после того, как там были опубликованы данные сотрудников НКВД.

«Мемориал» выложил в открытый доступ сведения о почти 40 тыс. человек, служивших в Народном комиссариате внутренних дел СССР в годы Большого террора.

Сайт испытывает перегрузки, некоторые разделы не открываются.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию этих данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему чувствительной, добавив, что мнения по ней расходятся.

«Тема весьма чувствительная. Очевидно, что здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те, и другие выступают весьма аргументированно», — сказал Песков.

«Мемориал» взял информацию из приказов НКВД по личному составу. База данных содержит сведения о номерах и датах приказов, о присвоении званий, увольнениях, а также сведения о занимаемой должности и государственных наградах.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Сайт «Мемориала» рухнул после публикации досье сотрудников НКВД

Портал правозащитной организации испытывает перегрузки

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