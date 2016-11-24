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В Уссурийске взорвался автомобиль ГАЗ-53 «Водоканала»

Водитель был госпитализирован

Тушение объятой огнем машины длилось 20 минут.

В Уссурийске взорвался ГАЗ-53, принадлежавший муниципальному предприятию «Водоканал-Уссурийск». Он использовался для обогрева водоразборной колонки.

При взрыве пострадал водитель автомобиля, который был госпитализирован в городскую больницу. Машина получила сильные повреждения и восстановлению не подлежит. Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что обломки грузовика оказались в соседнем дворе, пишет ИА UssurMedia.

Возгорание автомобиля, последовавшее после взрыва, тушили две автоцистерны и восемь пожарных. Предприятие не озвучило официальных причин происшествия.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Уссурийске взорвался автомобиль ГАЗ-53 «Водоканала»

Водитель был госпитализирован

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