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Налоговая перегрузка

«Известия» составили рейтинг регионов по величине налога на недвижимость

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

Налог на недвижимость, который рассчитывается по новым правилам, до 1 декабря должны заплатить пока что не все россияне, а лишь жители 28 субъектов страны. Органы власти этих регионов приняли решение перейти с 1 января 2015 года на применение кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы. «Известия» проанализировали ставки в этих субъектах и пришли к выводу, что, несмотря на то что у половины из этих регионов не было дефицита бюджета на момент принятия ими решения о переходе на новую систему налогообложения, значительная часть из них использует максимально возможную ставку и не предоставляет никаких региональных льгот.

До наступления 1 декабря, когда должны быть уплачены все налоги, осталось всего три дня. Самые ответственные граждане уже заплатили налог на недвижимость, который рассчитан по новым правилам — исходя из кадастровой стоимости жилья (напомним, что введение нового налога поэтапное — по 20% в год, а в полном объеме мы будем платить его к 2020 году).

Но увеличение налоговой нагрузки россияне ощутят по-разному. И дело не только в разной стоимости недвижимости (понятно, что квартира в Москве в разы дороже аналогичной квартиры в Твери). Регионы вправе самостоятельно определять налоговую ставку. Разумеется, в рамках закона, который ограничивает ее 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости. Помимо этого, регионы могут предоставлять льготы при уплате налога некоторым категориям граждан (инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям и пр.).

По заказу «Известий» компания Berkshire Advisory Group провела исследование, в результате которого был составлен рейтинг регионов — от самых «щедрых» до самых «скупых».

— Мы провели анализ ставок налогов и льгот в тех 28 регионах, которые начали рассылать налоговые требования об уплате налога на недвижимость с кадастровой стоимости. И обнаружили: представления населения о том, что налог вводился в регионах, где всё плохо с региональными бюджетами и их срочно нужно пополнять, не соответствуют полученным данным, — сказала «Известиям» генеральный директор Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. — Как оказалось, из 28 регионов России, которые перешли на новую систему налогообложения недвижимости, 14 — то есть ровно половина — не только не имели дефицита бюджета, но и фактически являлись донорами. Оценка недвижимости зафиксирована на 1 января 2014 года, поэтому мы рассматривали экономическую ситуацию в регионах начиная с того периода.

Москва не попала в список регионов с минимальными ставками — налоговая ставка на жилые дома, квартиры и комнаты здесь составляет 0,1–0,3%. На гаражи и машино-места — 0,1%. Однако помимо 15 льгот, предусмотренных федеральным законодательством, столица дает три льготы, касающиеся налогообложения машино-мест и нежилых помещений. При этом профицит бюджета Москвы за восемь месяцев 2016 года составил 226,6 млрд рублей (по данным столичного департамента финансов).

Примерно такой же расклад в Республике Коми. Ставка налога на недвижимость здесь доходит до максимальных 0,3%, а вот дополнительных региональных льгот нет вообще.

— Ставки по налогу на имущество физических лиц устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В регионе каждым муниципальным образованием были определены размеры налоговых ставок исходя из своих особенностей, — пояснили «Известиям» в министерстве экономики Республики Коми. — В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 0,3% — это предельно допустимая ставка. В Республике Коми нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований налоговые ставки в отношении жилых домов установлены в пределах от 0,1 до 0,3%.

Как сообщили в республиканском минэкономики, это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

— В соответствии с прогнозом социально-экономического развития в Республике Коми, поступления по налогу на имущество организаций в 2016 году увеличатся примерно на 1,7 млрд рублей, что на 14,5% превышает показатель предыдущего года. По налогу на имущество физических лиц планируется, что поступления в 2016 году возрастут на 20 млн рублей, или на 4,6% относительно уровня 2015 года, — сообщили «Известиям» в региональном ведомстве.

Девять субъектов РФ из 28 не предоставляют своим жителям никаких льгот по уплате налога на недвижимость. Среди них как регионы-доноры (Республика Коми, Архангельская область и Ненецкий АО), так и дотационные (Бурятия, Карачаево-Черкесия, Амурская, Владимирская, Ивановская и Псковская области, Забайкальский край).

Мягче всего переход на новый налог на недвижимость будет у жителей Тверской области. Ставка почти по всем видам недвижимости тут составляет 0,1%. Лишь для объектов стоимостью выше 300 млн рублей — 2%. При этом область оказалась социально ориентированной — в ней предусмотрено 17 региональных льгот.

— Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам, и вопрос введения и установления налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования, в том числе и установления ставки налога, является компетенцией представительных органов муниципальных образований, — сообщили «Известиям» в министерстве финансов Тверской области. — Установленная ставка налога в размере 0,1% позволяет осуществить плавный переход на налог на имущество физических лиц от новой налоговой базы.

В список льготников в Тверской области попали члены многодетных семей, народные и пожарные дружинники, больные СПИДом и еще 13 категорий граждан. Все они освобождены от уплаты налога на недвижимость.

С учетом не самой высокой ставки налога и обширного списка льготников Тверская область практически ничего не заработает на нововведении.

— Сумма, подлежащая уплате в бюджет по налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости за 2015 год с применением поэтапного (понижающего) коэффициента 0,2, практически соответствует начислениям этого налога за 2014 год от инвентаризационной стоимости, — пояснили «Известиям» в областном минфине.

Не шоковым будет переход на новый налог и у магаданцев — там ставка составляет 0,05%.

Если же вернуться к локальным послаблениям, то на втором месте по количеству региональных льгот — Нижегородская область (шесть льготных категорий), на третьем — Удмуртия, Новосибирская и Сахалинская области (четыре льготные категории).

Три региональные льготы у граждан, проживающих в Магаданской области и в Москве. Две — у жителей Рязанской и Ярославской областей. По одной дополнительной — у проживающих в Башкортостане, Ингушетии, Мордовии, Татарстане, Московской, Новгородской, Пензенской и Самарской областях, Ханты-Мансийском АО — Югре, Ямало-Ненецком АО.

Ни на какие региональные льготы не могут рассчитывать жители Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесской Республики, Амурской, Архангельской, Владимирской, Ивановской и Псковской областей, Ненецкого АО и Забайкальского края.

— Ставки налога ограничены законом, право их устанавливать исходя из указанного интервала закреплено за региональными властями. Выбор регионов, которые перешли на налогообложение от кадастровой стоимости с 2015 года якобы для пополнения региональных бюджетов, — полумиф, — считает Ирина Вишневская. — Половина из них чувствовали себя хорошо и даже «делились» с федеральным центром.

По словам профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной, стремление максимально наполнить бюджет плохо сочетается с такими понятиями, как социальная ответственность.

— В регионах, где нет дополнительных льгот и назначена максимальная ставка налога, каждый клочок земли превращается в источник дохода. И для простого человека там остается всё меньше места, — сказала «Известиям» Храпылина. — Крупные города становятся достаточно неуютными для жизни. Эта политика — выжать максимальное количество денег — касается всего, а не только недвижимости. С одной стороны, такая установка соответствует мировым тенденциям: жить в мегаполисах везде дорого. И с точки зрения экономики это правильный подход. Но при этом всё, что относится к вопросам социальной ответственности, как-то вдруг ушло в тень. А город всё-таки должен быть пригоден для жизни.

Между тем аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Анна Астахова считает, что переход на кадастровую стоимость — это очень важный и нужный шаг для регионов.

— В первую очередь на применение кадастровой недвижимости в качестве налоговой базы перешли регионы, которые пытаются наиболее быстро и эффективно повысить свои доходы. И там, где региональная власть активно думает о путях повышения и поиска новых доходов, там переходят быстрее. И это совершенно не связано с уровнем развития региона, — сказала «Известиям» Анна Астахова. — Рано или поздно на новую систему перейдут все регионы, но хорошо, если это будет происходить быстрее. У нас текущая финансовая обстановка не очень благоприятная, а с бюджетами она наиболее тяжелая. И переход на кадастровую стоимость — довольно важный шаг в плане повышения своих собственных доходов.

Напомним, что в 2017 году на новый порядок расчета налога на недвижимость перейдет еще 21 регион, и уже 49 регионов страны будут облагать налогом на недвижимость физических лиц от их кадастровой стоимости.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Налоговая перегрузка

Налоговая перегрузка«Известия» составили рейтинг регионов по величине налога на недвижимость

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