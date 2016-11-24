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Боец Александр Емельяненко вышел на свободу

Об этом заявил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области. Напомним, он был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении своей домработницы.

Об освобождении спортсмена сообщил его адвокат Кахабер Долбадзе, передает «Р-Спорт».

«Александр освободился, с ним всё хорошо. Он отправился к своей маме в Старый Оскол», — сказал Долбадзе.

Воронежский областной суд назначил бойцу два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.

Напомним, в мае 2015 года Емельяненко приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Боец Александр Емельяненко вышел на свободу

Об этом заявил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе

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