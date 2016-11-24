Боец Александр Емельяненко вышел на свободу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области. Напомним, он был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении своей домработницы.

Об освобождении спортсмена сообщил его адвокат Кахабер Долбадзе, передает «Р-Спорт».

«Александр освободился, с ним всё хорошо. Он отправился к своей маме в Старый Оскол», — сказал Долбадзе.

Воронежский областной суд назначил бойцу два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.

Напомним, в мае 2015 года Емельяненко приговорили к 4,5 года колонии общего режима.