Бездомных накормят и обогреют

С наступлением холодов на 50% увеличилось число людей, обращающихся в органы соцзащиты за ночлегом и обогревом, сообщили «Известиям» в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. По данным благотворительных фондов, ежегодно в зимний период смертность среди людей без определенного места жительства резко возрастает.

В России для лиц этой категории работает 141 социальное учреждение вместимостью более 8 тыс. койко-мест, рассказали «Известиям» в Министерстве труда и социальной защиты. В ведомстве уточнили, что в стране создана целая сеть учреждений социального обслуживания населения, которые предоставляют услуги лицам без определенного места жительства. Эти же учреждения занимаются профилактикой бродяжничества и социальной реабилитацией. По всей стране работают 31 дом ночного пребывания, 6 социальных приютов, 6 социальных гостиниц, 60 центров социальной адаптации, а также 38 учреждений, охарактеризованных министерством как «прочие».

— Оказание различных видов социальной помощи указанным лицам осуществляется по мере их обращения в учреждения обслуживания граждан, — пояснили в Минтруде.

Социальная поддержка, на которую могут рассчитывать бездомные, может быть разной — это бесплатные продукты, промышленные товары, возможность полгода жить в учреждениях соцподдержки, помощь в оформлении документов, регистрации и даже в восстановлении родственных связей.

Но несмотря на все эти меры, в зимний период ситуация во многих регионах традиционно обостряется.

В петербургском фонде помощи бездомным «Ночлежка» рассказали, что сейчас очень остро стоит проблема согласования с властями установки пунктов обогрева. В этом году фонду удалось установить только две палатки вместимостью до 50 человек во Фрунзенском и Приморском районах, в остальных 16 районах города получить разрешение не удалось. По словам специалиста по связям с общественностью фонда Влады Гасниковой, этого совершенно недостаточно для решения проблемы.

— Приходят бездомные, которые рассказывают про знакомых, с которыми они еще вчера виделись в пункте обогрева. Говорят, он замерз или сгорел, получил очень сильные ожоги от костра. Это очень частая история. Потому что двух пунктов обогрева для такого огромного города недостаточно, — пояснила Влада Гасникова.

По данным столичного департамента труда и социальной защиты населения, в городе работает два центра социальной адаптации на 1500 койко-мест. Для выявления лиц, которым требуется срочная социально-медицинская помощь, на улицах города функционируют выездные бригады «социального патруля» (30 машин). На привокзальных территориях работает пять мобильных пунктов обогрева.

Социальные службы города нацелены в первую очередь на доставку бездомных в дезинфекционные станции для проведения санитарной обработки.

— Московские бродяги отличаются в первую очередь своим антисанитарным состоянием, причем у них полностью отсутствует потребность в стирке одежды. Максимум, на что они согласны, это прохождение санитарной обработки от педикулеза, — сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы. — Поэтому появление даже одного бродяги в зловонном состоянии в общественном месте производит эффект массовости этого явления.

В зимний период снимается ограничение на прием в социальные учреждения граждан в нетрезвом виде, подчеркнули в департаменте.

Круглосуточно работает и пункт оказания срочной социальной помощи, расположенный около Ярославского вокзала. В столице также работает большое количество некоммерческих фондов и добровольческих организаций, помогающих лицам без определенного места жительства. В пресс-службе общественной организации «Справедливая помощь» рассказали, что зимой помощь этим людям зачастую вопрос жизни и смерти.

— С наступлением холодов бездомным становится фактически невыносимо жить. Они не могут помыться, потому что холодно, не могут переодеться и справить нужду по тем же причинам. Они чаще болеют. Замерзают на улицах, потому что в подъезды их не пускают, а ночлежек не хватает. Не секрет, что каждый год их избивают или даже поджигают, —рассказали в пресс-службе фонда.