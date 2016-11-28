Жители курортов не хотят идти в горничные

Кадровый дефицит на российских курортах заполняется за счет приезжих из других регионов страны. Из-за оплаты транспортных расходов и аренды жилья сотрудников отелей увеличивается себестоимость туристических продуктов. По мнению экспертов, исправить ситуацию может строительство специальных поселков для персонала.



Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал «Известиям», что уже ведет переговоры на эту тему с администрацией Сочи.

— В условиях снижения покупательской способности населения очень важно делать всё возможное, чтобы снизить себестоимость продукта. Однако местные предпочитают сдавать свои жилые помещения, они на этом неплохо зарабатывают, особенно если учитывать, что далеко не все из них платят налоги, — сказала «Известиям» генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

По мнению директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, если бы местные пошли работать в крупные отели, это снизило бы стоимость предложений на внутреннем туристическом рынке примерно на 10%.

— Изменить ситуацию можно, создав условия для того, чтобы приезжий персонал оставался жить в курортных зонах, — сказал Осауленко.

Сергей Кривоносов полагает, что для специалистов, приезжающих работать на российские курорты, нужно строить поселки, в которых стоимость аренды будет ниже, чем у частников.

— Я обсуждал эту тему с главой города Сочи, но пока конкретного решения нет. Тем временем российские курорты нуждаются в высококлассных поварах, менеджерах и супервайзерах с мировым опытом, — сказал Кривоносов.

Генеральный директор «НТК интурист» Виктор Тополкараев рассказал, что одна из главных проблем российских курортов — недостаток квалифицированных кадров. Высококлассные профессионалы не ездят на сезонные работы.

— У нас сезон длится максимум четыре месяца. Необходимо его удлинять. Если люди будут заняты круглый год, у них появится перспектива профессионального роста. Это позволит сделать соотношение цены и качества конкурентоспособным, что очень важно. Ведь со следующего года наши объекты будут соперничать не только с соседями по пляжу, но и с курортами Турции и Египта, — сказал Виктор Тополкараев.

Однако сейчас высококлассные специалисты, наоборот, покидают российские курорты. Эта тенденция особенно выражена в олимпийском регионе.

— В ходе подготовки к проведению Олимпиады в Сочи было построено много новых объектов, силами местных специалистов запустить их вряд ли бы удалось. Однако теперь столичные специалисты начали возвращаться домой. Дальше местные должны справляться сами, — сказала Марианна Королева, генеральный директор компании «Премьер-Дил», специализирующейся на обучении персонала гостиничной индустрии.

А вот линейный персонал, наоборот, всё больше прибывает на курорты. По словам Марианны Королевой, в крупных сетевых отелях неплохие зарплаты, горничная может получать до 40 тыс. рублей. Но местные не привыкли трудиться на хозяина, а вот жители большинства регионов страны с радостью идут работать за такое вознаграждение.

— Крупные гостиничные предприятия объединяются и совместно арендуют большие коттеджи для людей, приезжающих на сезонную работу, — сказала Королева.

Подносчик багажа одного из отелей курорта «Роза Хутор» Андрей Бабич рассказал, что приехал из станицы Брюховецкой Краснодарского края. Большинство его коллег — тоже приезжие, многие из дальних регионов: Хабаровска, Владимирской области, Санкт-Петербурга. А вот из местных никто в отеле не работает.

— Мы живем в частном коттедже в Адлере. Работаем два дня через два. До Красной Поляны добираемся на автобусе. Местные почему-то не хотят идти в отель. Моя подруга из Адлера работает в кинотеатре. Там зарплата ниже, но она даже не думает о том, чтобы сменить работу, — сказал Бабич.

50-летняя жительница Адлера Арменуи продает на ярмарке в «Роза Хутор» чурчхелу и фрукты.

— У нас местные очень работящие, особенно женщины. Но я в гостинице не хочу работать, даже если хорошая зарплата. Горничной я, что ли, буду? Нет, у меня высшее образование, — сказала Арменуи и повесила на прилавок вязанку сушеной хурмы.

Ее соседка, торгующая на ярмарке чаем и медом, рассказала, что живет в Красной Поляне. Вариант устроиться на работу в отель она тоже никогда не рассматривала.

— Во всей России людям живется тяжело, а у нас всё хорошо. Здесь же большинство еще с советских времен сдают комнаты. После Олимпиады туристов стало еще больше. А когда строились олимпийские объекты, стоимость земли взлетела. Цена за сотку достигала $100 тыс. Многие продали свои участки и обеспечили себя до конца жизни, — сказала продавщица.