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Личные вещи Хита Леджера выставят в музее в Австралии

Также на экспозиции будет представлен дневник артиста, который тот вел, работая над ролью Джокера

В Австралии пройдет выставка личных вещей покойного актера Хита Леджера, звезды фильмов «Темный рыцарь», «Патриот», «Горбатая гора», «Четыре пера» и др.

Семья артиста и Художественная галерея Западной Австралии подготовят экспозицию, где будут представлены личные вещи Леджера, в частности его личный дневник, который он вел, работая над образом Джокера. Также на выставке будет и премия «Оскар», которую актеру присудили посмертно.

Отец Хита Ким Леджер рассказал изданию Daily Mail, что связался с музеем спустя три года после смерти актера, чтобы узнать, можно ли как-то сохранить его костюмы и прочие вещи. В галерее с радостью согласились помочь семье.

Выставка будет открыта в октябре 2017 года.

Уроженец австралийского города Перт Хит Леджер скончался в 2008 году в своей квартире в Нью-Йорке. Смерть наступила в результате острой интоксикации, вызванной совместным действием болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов. Артисту было 28 лет.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Личные вещи Хита Леджера выставят в музее в Австралии

Также на экспозиции будет представлен дневник артиста, который тот вел, работая над ролью Джокера

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