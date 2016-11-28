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​​​​​​​Колонии ждут коммерсантов

ФСИН и ТПП помогут бизнесу организовать производство в местах заключения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко и президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств. Его цель — активизировать предпринимательскую активность на территориях колоний. В структуру ФСИН также входят СИЗО и тюрьмы, но большие производственные участки — промзоны — есть только в колониях, речь в соглашении идет именно о них.

«Известия» выяснили, что уже разработан алгоритм взаимодействия малого и среднего бизнеса с территориальными органами ФСИН. Прежде всего речь идет об информировании предпринимателей о возможностях производства и свободных площадях, а также свободных рабочих руках в колониях. Обладая этой информацией, бизнесмены могут участвовать в модернизации старых и открытии новых производств в зонах.

— Возможности организации производства весьма разнообразны. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукции на сумму около 50 млрд рублей. Более 800 подразделений, расположенных во всех субъектах РФ, производят свыше 100 тыс. наименований продукции, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ФСИН.

ФСИН и ТПП также договорились о взаимной консультационной помощи, совместной работе по совершенствованию законодательства в уголовно-исполнительной сфере, проведении ярмарок и конгрессов, совместном решении отдельных проблем с трудоустройством бывших заключенных.

Представительства ТПП и ФСИН во всех субъектах РФ позволяют осуществлять практическое взаимодействие на местах. Уже есть договоренность о том, что ТПП в регионах будут презентовать производственные возможности местных подразделений ФСИН. Отдельные соглашения подписаны между представительствами двух ведомств в Башкортостане, Приморье, на Камчатке, в Тамбовской, Тверской и Тюменской областях.

— Безусловно, предприниматели и до соглашения могли сотрудничать с исправительными учреждениями, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ТПП. — Все организации, независимо от их организационно-правовых форм собственности, имеют возможность размещать заказы в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), а также создавать там производственные участки для привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Но, к сожалению, процент предпринимателей, которые воспользовались данной возможностью, крайне мал.

Уже в 2017 году предприниматели Тверской области начнут выпускать в местных колониях молочную продукцию, моющие и дезинфицирующие средства. Рассматривается возможность выпуска мясных полуфабрикатов, рыбной продукции и бутилированной воды.

УФСИН в Коми успешно сотрудничает с фанерным комбинатом. В одном из исправительных учреждений УФСИН по Петербургу и Ленобласти бизнесмены создали линию по переработке макулатуры.

— Производственные мощности учреждений уголовно-исполнительной системы используются не полностью, — отмечают в ТПП.

— В УИС есть условия для развития машиностроения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, черной, цветной металлургии и других отраслей. В отдельных регионах довольно успешно развивается сельское хозяйство, — комментируют представители ФСИН.

Еще один момент — получение заключенными новой профессии. Сегодня благодаря 307 федеральным казенным профессиональным образовательным учреждениям ФСИН и 389 их структурным подразделениям можно получить более 200 профессий. Самые востребованные: швея, оператор швейного оборудования, сварщик, электрогазосварщик, каменщик, повар, парикмахер, животновод, машинист котельной, слесарь по ремонту автомобилей, стропальщик, электромонтер, сборщик обуви.

— Профессиональные училища при колониях могут обучить осужденных практически любой профессии, в том числе подготовить квалифицированные кадры для работы на производстве, которое предложат предприниматели и которого раньше не было в исправительных учреждениях, — отметили в пресс-службе ФСИН России.

Член генсовета «Деловой России», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Антон Степанов рассказал «Известиям», что начинание ТПП и ФСИН имеет большое социальное значение и ряд плюсов для бизнеса.

— ФСИН многое делает для привлечения бизнеса, это различного рода преференции, каких нет у других предпринимателей. Но какое производство можно перенести на территорию исправительного учреждения? Не требующее каких-то сложных операций. При этом нужно понимать, что продукция, которая получится в итоге, будет проигрывать высокотехнологичному импорту. Пока заключенные сошьют два-три изделия, условно говоря, иголкой и ниткой, станок в Китае выпустит сотню подобных изделий. Решения этой дилеммы пока нет, — отметил он.

Что касается установки в колониях дорогостоящих станков, также возникает много вопросов. Менеджменту до конца непонятно, как он сможет беспрепятственно попадать в зону с ограниченным доступом. То же можно сказать и о доступе для технического обслуживания станков.

Зампред комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты России Валентин Агарков отмечает, что есть и другая проблема.

— ФСИН, как любая государственная структура, изобилует большим количеством чиновников. И хотя система реформируется, до недавнего времени каждое учреждение ФСИН действовало сообразно воле своего руководителя. Если ФСИН удастся создать прозрачную систему доступа предпринимателей в колонии, желающих найдется предостаточно, — считает Валентин Агарков. 

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

​​​​​​​Колонии ждут коммерсантов

​​​​​​​Колонии ждут коммерсантовФСИН и ТПП помогут бизнесу организовать производство в местах заключения

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