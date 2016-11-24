Европарламент: против отмены виз с Украиной выступает ряд стран

Несколько стан Евросоюза тормозят процесс отмены виз с Украиной. Об этом журналистам рассказал председатель Европарламента Мартин Шульц.

Он подчеркнул, что депутаты Европарламента готовы к введению безвизового режима, но механизм сложно реализовать из-за позиций Германии, Бельгии, Италии и Франции.

«Все зависит не от результатов выборов во Франции, а от способности членов Евросоюза прийти к согласию», — передает «Федеральное агентство новостей» слова Шульца.

Ранее «Известия» сообщали о том, что лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко послал весь Евросоюз к черту из-за того, что страны ЕС затягивают с отменой виз.