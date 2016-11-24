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Европарламент: против отмены виз с Украиной выступает ряд стран

Мартин Шульц пояснил, что страны Евросоюза не могут прийти к согласию

Несколько стан Евросоюза тормозят процесс отмены виз с Украиной. Об этом журналистам рассказал председатель Европарламента Мартин Шульц.

Он подчеркнул, что депутаты Европарламента готовы к введению безвизового режима, но механизм сложно реализовать из-за позиций Германии, Бельгии, Италии и Франции.

«Все зависит не от результатов выборов во Франции, а от способности членов Евросоюза прийти к согласию», — передает «Федеральное агентство новостей» слова Шульца.

Ранее «Известия» сообщали о том, что лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко послал весь Евросоюз к черту из-за того, что страны ЕС затягивают с отменой виз.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Европарламент: против отмены виз с Украиной выступает ряд стран

Мартин Шульц пояснил, что страны Евросоюза не могут прийти к согласию

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