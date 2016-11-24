Россияне по любви к кошкам заняли шестое место в мире.

Об этом заявили эксперты международной исследовательской организации Euromonitor International на открытии международной выставки «Зоосфера. Бизнес».

«Россия входит в топ-10 стран по наибольшей численности домохозяйств с кошками», — цитирует ТАСС эксперта Лидию Шуктомову.

По ее словам, число домов с кошками превышает число домов с собаками и достигает 33%.