У 33% граждан страны дома живут кошки
Россияне по любви к кошкам заняли шестое место в мире.
Об этом заявили эксперты международной исследовательской организации Euromonitor International на открытии международной выставки «Зоосфера. Бизнес».
«Россия входит в топ-10 стран по наибольшей численности домохозяйств с кошками», — цитирует ТАСС эксперта Лидию Шуктомову.
По ее словам, число домов с кошками превышает число домов с собаками и достигает 33%.
Косвенно о любви россиян к пушистым мышеловам говорит тот факт, что в стране кошачий корм является лидером на рынке зоотоваров — 59%, а корм для собак занимает лишь 28% рынка.