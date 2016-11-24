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Россияне по любви к кошкам заняли шестое место в мире

У 33% граждан страны дома живут кошки

Россияне по любви к кошкам заняли шестое место в мире.

Об этом заявили эксперты международной исследовательской организации Euromonitor International на открытии международной выставки «Зоосфера. Бизнес». 

«Россия входит в топ-10 стран по наибольшей численности домохозяйств с кошками»,  цитирует ТАСС эксперта Лидию Шуктомову.

По ее словам, число домов с кошками превышает число домов с собаками и достигает 33%.

Косвенно о любви россиян к пушистым мышеловам говорит тот факт, что в стране кошачий корм является лидером на рынке зоотоваров  59%, а корм для собак занимает лишь 28% рынка.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Россияне по любви к кошкам заняли шестое место в мире

У 33% граждан страны дома живут кошки

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