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Неизвестный с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во Франции

Полиция сообщает о гибели женщины

Неизвестный с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во Франции.

Об этом заявило агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.

Источники сообщают, что прибывший отряд спецназа обнаружил на месте преступления связанного охранника и тело женщины. Обстоятельства ее смерти выясняются, сообщает «РИА Новости».

Полиция ведет поиски подозреваемого.

В доме престарелых в городе Монферье-сюр-Ле проживает около 70 пенсионеров-монахов, ранее работавших в различных миссиях в Африке.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Неизвестный с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во Франции

Полиция сообщает о гибели женщины

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