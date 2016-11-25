Неизвестный с ножом и обрезом ворвался в дом престарелых во Франции.

Об этом заявило агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.

Источники сообщают, что прибывший отряд спецназа обнаружил на месте преступления связанного охранника и тело женщины. Обстоятельства ее смерти выясняются, сообщает «РИА Новости».

Полиция ведет поиски подозреваемого.

В доме престарелых в городе Монферье-сюр-Ле проживает около 70 пенсионеров-монахов, ранее работавших в различных миссиях в Африке.