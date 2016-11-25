Внучка бизнесмена Платона Лебедева погибла в Швейцарии.

Об этом заявили иностранные СМИ.

Автомобиль, за рулем которого находился 23-летний юноша упал с моста. В момент аварии в салоне находилась 19-летняя Диана Лебедева, внучка совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, сообщает Life.ru.

Тела погибших были извлечены со дна реки.

Официального подтверждения смерти Лебедевой не поступило, но друзья погибшей оставляют соболезнования на ее страничке в соцсети.